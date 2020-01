Ulm. (RNZ) Baden-Württembergs bisheriger grüner Umwelt-Staatssekretär Andre Baumann (47) soll nach Informationen der RNZ der neue Bevollmächtigte des Landes beim Bund werden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann will die Personalie laut Regierungskreisen am heutigen Dienstagmittag, 12 Uhr, in der Regierungspressekonferenz verkünden.

Baumann ersetzt damit Kretschmanns bisherigen Statthalter in Berlin, den Staatssekretär Volker Ratzmann (59), der als Lobbyist zur Deutschen Post wechselt. Der promovierte Diplom-Biologe Baumann war von 2007 bis 2016 Landesvorsitzender des NABU Baden-Württemberg, seit 2016 ist er Staatssekretär unter Umweltminister Franz Untersteller.

Damit verzichtet Kretschmann auf eine größere Kabinettsumbildung. Bei den Grünen hatte es interne Diskussionen gegeben, ob der Ministerpräsident nicht ein Zeichen der Erneuerung setzen solle, nachdem von Untersteller (62) und Finanzministerin Edith Sitzmann (57) angekündigt haben, zum Ende der Legislaturperiode aus der Politik aussteigen zu wollen.