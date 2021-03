Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Zehn Tage sind vergangen, seit sich Winfried Kretschmann und Susanne Eisenmann im TV-Duell begegneten. Das weitgehend einhellige Urteil der Beobachter damals: Das Aufeinandertreffen des grünen Ministerpräsidenten mit seiner CDU-Herausfordererin vor den Kameras verlief eher unspektakulär – unter anderem, weil Stimmen von außerhalb der Landesregierung fehlten.

Das war an diesem Donnerstag, bei der "Spitzenrunde" drei Tage vor der Wahl schon einmal anders – insgesamt sechs Spitzenkandidaten kamen in den Stuttgarter Wagenhallen zusammen. Auch thematisch war die Runde sehr breit aufgestellt – beginnend mit Corona ging es um Bildung, Klimawandel, Innere Sicherheit und mehr.

Und wie schlugen sich die Wahlkämpfer?

> Winfried Kretschmann: Der Ministerpräsident profitierte davon, dass die Themenvielfalt deutlich größer war als im "Duell" mit Eisenmann. Es ging also nur vergleichsweise kurz um das Corona-Krisenmanagement. Der 72-Jährige zeigte sich einerseits als souveräner, besonnener Landesvater, verwies auf die Erfolge mit ihm als Ministerpräsident. Da ging es um viele Hunderte Millionen, die bereits in den Wohnungsbau geflossen seien. Um Ideen wie Fahrradschnellwege. Um die bessere Ausstattung der Polizei. Aufblühen konnte der 72-Jährige beim Umweltschutz: "Grüne Wähler, schwarze Dächer – davon träume ich", schwärmte er von Photovoltaikanlagen. Auch in der Debatte um den Strukturwandel in der Autobranche mischte er energisch mit: "Wenn das Auto erfunden wird, können Sie die Pferdekutsche nicht retten", warnte er davor, sich zu sehr an Verbrennermotoren zu klammer.

Sein bemerkenswertester Moment: "Ich war auch Lehrer, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals eine 6 verteilt hätte. Ein bisschen was kann jeder", sprang er seiner Kultusministerin gönnerhaft bei, als deren Schulpolitik rüde attackiert wurde.

> Susanne Eisenmann: Die CDU-Spitzenkandidatin versuchte wieder, einige Spitzen gegen den grünen Koalitionspartner zu setzen – etwa bei ihrer Kritik an Impf- und Teststrukturen. Auch warnte sie, grüne Autopolitik gebe doch nur vor, technologieoffen zu sein, tatsächlich richte sie sich gegen das Auto. Ansonsten hatte die Kultusministerin einige Attacken aus der Runde zu parieren. Ihr Kommentar in Richtung von SPD-Chef Andreas Stoch, ihrem Vorgänger im Ministeramt: "Wer mit Noten um sich wirft, muss auch mal schauen, was er geleistet hat."

Der bemerkenswerteste Moment der 56-Jährigen: Als die den Vorwurf, die CDU sei der "Bremsklotz" in der Klimapolitik, mit dem Verweis auf die Entwicklung des CO2-Ausstoßes konterte: "CDU wirkt – nur mal an den nackten Zahlen abgelesen."

> Andreas Stoch: Der 51-Jährige blieb seinem Stil treu – und attackierte vor allem Eisenmann. Ihre Politik verdiente die Schulnote 6, was sie leiste, sei "Politikversagen ersten Ranges". In der Debatte über die Zukunft des Autos warb er dafür, die Beschäftigten nicht zu vergessen und auch sonst die "sozialen Dimensionen" mitzudenken.

> Hans-Ulrich Rülke: Der FDP-Fraktionschef warb vor allem für eine Politik, die "Anreize" setzt – beispielsweise im Wohnungsbau oder bei Verkehrsthemen. Attacken sparte der 59-Jährige sich und lobte stattdessen sogar mal den grünen Verkehrsminister. Die aktuelle Schulpolitik geißelte er als "Wundertüte". Das sollte ein Lob sein.

> Bernd Gögel: Der 66-jährige AfD-Fraktionschef verzichtete auf Provokationen – überraschte aber die Liberalen damit, dass er ihnen Nähe zum "Ökosozialismus" vorwarf. Die radikalen Auswüchse in größeren Teilen seiner Partei musste er nicht rechtfertigen. Gögel räumte aber von sich aus ein, in der aktuellen Legislatur sei seine Fraktion "sicherlich nicht" regierungsfähig.

> Sahra Mirow: Die 36-jährige Gemeinderätin aus Heidelberg war die einzige Vertreterin in der Runde, deren Partei nicht im Landtag vertreten ist. Ihr Wunsch für die Linke: "Wir sind entschlossen, dieses Mal einzuziehen." Ansonsten warb sie unter anderem für eine "Stellengarantie" beim Umbruch der Autobranche.