Tübingen. (dpa) Das Ermittlungsverfahren gegen den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer wegen einer Äußerung auf Facebook über den Fußballer Dennis Aogo ist eingestellt worden. Nach einer umfassenden rechtlichen Prüfung liege eine Strafbarkeit wegen Volksverhetzung nicht vor, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Tübingen am Donnerstag mit.

Kritik oder Diskussionsbeiträge dürften auch polemisch, pointiert oder überspitzt vorgebracht werden, hieß es zur Begründung. In der Äußerung Palmers liege weder ein "Aufstacheln zum Hass" noch ein "Angriff auf die Menschenwürde" im Sinne des Strafgesetzbuches.

Es habe insgesamt drei Strafanzeigen wegen Volksverhetzung und Beleidigung gegen Palmer gegeben. Der Betroffene selbst habe keinen Strafantrag gestellt, hieß es. Da Beleidigungen nur auf Antrag des Verletzten verfolgt würden, sei der Kommentar Palmers nicht auf eine ehrverletzende Beleidigung geprüft worden.

Palmer hatte Anfang Mai in einem Beitrag über den früheren Nationalspieler Aogo, der einen nigerianischen Vater hat, das sogenannte N-Wort benutzt. Mit diesem Begriff wird heute eine früher in Deutschland gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben. Gegen Palmer läuft deshalb inzwischen ein Parteiausschlussverfahren. Palmer betonte damals, seine Äußerung sei ironisch gemeint gewesen.

Update: Donnerstag, 2. September 2021, 14.06 Uhr

Boris Palmer räumt nach Aogo-Kommentar auf Facebook Fehler ein

Tübingen. (dpa) Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat im Streit um seinen von vielen Seiten als rassistisch bewerteten Facebook-Kommentar über Dennis Aogo einen Fehler eingeräumt. In dem Moment, in dem sein Post mit seinem Oberbürgermeister-Amt in Verbindung gebracht werde, sei der Kommentar würdelos. "Da hätte ich das Handy in der Tat besser weggelegt, als die 65 Zeichen eingetippt", sagte Palmer in dem am Freitag veröffentlichten Podcast "Die Wochentester" der Tageszeitung "Kölner Stadt-Anzeiger" und des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

Palmer hatte vor rund drei Wochen in einem Beitrag über den früheren Nationalspieler Aogo, der einen nigerianischen Vater hat, das Wort "Neger" benutzt. Mit diesem Begriff wird heute eine früher in Deutschland gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben. Die Grünen wollen ihn nun aus der Partei ausschließen. Palmer betonte, seine Äußerung sei ironisch gemeint gewesen.

Update: Freitag, 28. Mai 2021, 09.09 Uhr

Palmer will sich allenfalls bei Dennis Aogo entschuldigen

Tübingen. (dpa) Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer will sich für seine umstrittenen Äußerungen allenfalls bei Fußballer Dennis Aogo entschuldigen - sonst nicht. "Diese Entschuldigungsforderungen sind ja Teil der Empörungsrituale, mit denen versucht wird, Leute mundtot zu machen", sagte der Grünen-Politiker in einem am Dienstag online veröffentlichten Interview der Wochenzeitung "Die Zeit".

"Es geht hier um etwas viel Größeres als nur um einen Satz. Es geht um die Cancel-Culture, in der ich eine ernsthafte Bedrohung für die offene Gesellschaft sehe." Er halte seinen Kopf aber aufrecht und wolle den Kommentar bei Facebook auch nicht löschen. "O Gott, nein! Das wird mir nachher noch als Schuldeingeständnis ausgelegt." Mit Cancel Culture wird der Ausschluss von Personen oder Organisationen wegen Beleidigungen oder Diskriminierung bezeichnet.

Palmer hatte in einem Beitrag über den früheren Nationalspieler Aogo, der einen nigerianischen Vater hat, das sogenannte N-Wort benutzt. Mit diesem Begriff wird heute eine früher in Deutschland gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben. Die Grünen wollen ihn nun aus der Partei ausschließen.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hatte am Montagabend in der ZDF-Sendung "Was nun?" gesagt: "Ich finde, dass diese Äußerung rassistisch ist und wirklich abstoßend ist und dass er sich dafür entschuldigen hätte müssen." Weil Palmer das nicht getan hat, habe sie als Parteivorsitzende klar und deutlich Position bezogen.

Der 48-Jährige sagte der "Zeit", sollte Aogo seine "satirische Bemerkung" als beleidigend empfinden, entschuldige er sich bei ihm dafür. "Ich vermute, dass er das nicht verlangen wird."

"Ich gebe zu: Das war ein misslungener Satireversuch", sagte Palmer. Aus seiner Sicht sei die Überspitzung offensichtlich gewesen. "Erst als ein einzelner Satz abfotografiert wurde und ohne den Kontext auf Twitter zirkulierte, wurde der virtuelle Lynchmob aktiviert."