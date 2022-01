„Mit bleibend grünen Grüßen“: So wandte sich Boris Palmer per Brief an die Parteifreunde. Foto: dpa

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart, und Nico Pointner

Tübingen. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, gegen den der Landesvorstand der Grünen ein Parteiausschlussverfahren beantragt hat, sondiert, ob er bei der OB-Wahl im Herbst als unabhängiger Kandidat ins Rennen geht. Für die Grünen, die ihren Kandidaten in einer für April terminierten Urwahl bestimmen wollen, wird er jedenfalls nicht antreten. Das teilte Palmer den Mitgliedern des Grünen-Stadtverbands in einem am Mittwoch versandten Schreiben mit.

Die Hängepartei um seinen möglichen Ausschluss lasse sich vor der Weichenstellung für die OB-Wahl nicht mehr beenden, nachdem der Landesvorstand auf einen Appell von mehr als 500 Grünen für seinen Verbleib in der Partei nicht reagiert habe. Das habe "bedauerliche Konsequenzen", schreibt Palmer. "Man kann als OB-Kandidat einer Partei nicht beides sein: nominiert und ausgeschlossen." Er bedaure diese Entwicklung sehr, hoffe aber, "dass Tübingen auch in Zukunft eine Stadt ist, in der das Rathaus grüne Ziele verfolgt". Sein Schreiben beendet der 49-Jährige mit der Formel: "Mit bleibend grünen Grüßen".

Wie es für ihn weitergeht, habe er noch nicht entschieden, sagte Palmer, der die OB-Wahlen 2006 und 2014 als grüner Kandidat souverän gewonnen hatte. Finanziell und organisatorisch wäre eine Kandidatur als unabhängiger Bewerber eine "riesige Herausforderung". Er müsse daher jetzt erstmal herausfinden, "wie viel Unterstützung ich in der Stadtgesellschaft habe, danach muss ich meine Entscheidung ausrichten".

Damit ist Ulrike Baumgärtner, Ortsvorsteherin des Stadtteils Weilheim, die bislang einzige Bewerberin für die Urwahl der Grünen. Die Urwahl soll in jedem Fall stattfinden. Die SPD hat bereits angekündigt, ebenfalls jemanden ins Rennen schicken zu wollen. Der Grünen-Landesvorstand hält Palmer vor, sich wiederholt rassistisch und homophob geäußert zu haben; was dieser zurückweist.

Der grüne Stadtvorstand reagierte mit Bedauern auf die Entscheidung. "Das Angebot, an der Urwahl teilzunehmen, gilt weiterhin", antworten sie Palmer. "Dadurch würdest Du zur Befriedung der Partei beitragen." Die Urwahl ist aus Sicht des Stadtvorstands unabhängig vom Parteiordnungsverfahren. Auch als Nichtgrüner könne man für die grüne Partei als OB antreten. "Unsere Mitglieder sind selbstbewusst genug, um sich vom Parteiordnungsverfahren der Landesebene nicht beirren zu lassen." Es gebe nur eine grüne OB-Kandidatur – diese werde durch die Urwahl bestimmt. "Wir bedauern, dass diejenigen Mitglieder, die darauf gesetzt haben, sich für eine grüne Kandidatur und für Dich entscheiden zu können, keine Möglichkeit dazu mehr haben."

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann kann die Entscheidung seines Parteifreunds nachvollziehen. Bei einem laufenden Parteiausschlussverfahren sei das ein "verständlicher Schritt", sagte der Regierungschef. Ob Palmer überhaupt antreten sollte, dazu wollte sich Kretschmann nicht äußern. Es gehöre nicht zu seinen Amtsaufgaben, Kandidaten in den Gemeinden zu bewerten.