Stuttgart. (dpa/lsw) Nichts wie raus ins Grüne: Nach Tagen mit Gewittern und Überschwemmungen kommen am Wochenende Sommertage mit viel blauem Himmel zurück. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zieht am Freitag der Niederschlag ab, und es stellt sich Hochdruckluft ein.

Am Samstag und Sonntag gibt es viel Sonne. Die Temperaturen steigen vielerorts auf über 25 Grad. Die 30 Grad-Marke wird laut DWD am Wochenende aber wohl noch nicht geknackt. Die Wahlbrandgefahr war in Baden-Württemberg in den vergangenen Tagen längst nicht so hoch wie etwa im Norden Deutschlands, sie steigt aber mit den höheren Temperaturen wieder.