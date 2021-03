Von Susanne Kupke

Philippsburg.Verglichen mit der Größe des Vorhabens sind es bescheidene Anfänge: Eine Grube, Baumaschinen, einige Arbeiter und ein rotes Rohr, das vor dem Umspannwerk Großgartach aus einem kleinen Tunnel ragt. Seit vergangenem Sommer baut der Netzbetreiber TransnetBW in der Nähe von Heilbronn die Infrastruktur für den Endpunkt der geplanten Stromtrasse "Suedlink" auf. Es tut sich was. Auch bei der zweiten Trasse "Ultranet", die in Philippsburg bei Karlsruhe enden wird. Beide Stromautobahnen sollen einmal große Mengen Windstrom aus dem Norden in den Südwesten bringen. Eigentlich schon seit vorgestern.

Um den Energiehunger im wirtschaftsstarken Südwesten auch nach dem Atomausstieg zu stillen, hat der Stromversorger EnBW kräftig in norddeutsche Windparks investiert. Die Windräder drehen sich schon, der milliardenschwere Ausbau der Stromnetze kommt aber nur schrittweise voran. Fertigstellungstermine wurden wiederholt verschoben.

So sollte die fast 700 Kilometer lange Trasse "Suedlink", die vom schleswig-holsteinischen Brunsbüttel nach Leingarten-Großgartach bei Heilbronn führt, bis 2022 fertig sein. Dann, wenn der letzte Atommeiler in Neckarwestheim vom Netz geht und der Südwesten den Strom aus dem Norden braucht. Inzwischen gehen die Netzbetreiber TransnetBW und Tennet von einer Inbetriebnahme Ende 2026 aus. Die Entscheidung der Politik, die Trasse wegen der besseren Akzeptanz unterirdisch zu verlegen, hat Zeit gekostet – und Geld. Statt mit rund drei Milliarden Euro wird nun mit zehn Milliarden gerechnet.

Für die meisten Abschnitte, darunter die 100 Kilometer in Baden-Württemberg, läuft inzwischen das Planfeststellungsverfahren. Etwa 7000 Einwendungen aus der Bevölkerung wurden bundesweit geprüft. "Es gibt noch einige zu bewältigende Meilensteine für die ’Suedlink’-Fertigstellung, aber wir sind zuversichtlich", sagt TransnetBW-Sprecher Alexander Schilling. So müsse man in Zeiten der Corona-Pandemie viel Zeit investieren, um die Bürger digital oder per Brief zu informieren und Fragen zu beantworten. Schneller geht es beim auf etwa eine Milliarde Euro projektierten "Ultranet" von TransnetBW und Amprion. Die 340 Kilometer lange Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) von Osterath bei Düsseldorf bis Philippsburg soll 2024 als erste große Nord-Süd-Stromleitung in Betrieb gehen – geplant war einmal 2019. Dabei sollen weitgehend in bestehenden Trassen mit Wechselstrom zusätzliche Leiterseile für Gleichstrom montiert werden.

Bundesweit gibt es Bürgerinitiativen gegen die "Monstertrassen". Bei der "Suedlink"-Erdverkabelung befürchten sie "Wärmekontamination" und damit Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt. Die "Ultranet"-Leitung sorgt dagegen wegen befürchteter Wechselwirkungen für Ängste. Bundesnetzagentur und Netzbetreiber weisen dies zurück: Auch bei einer Hybridleitung müssten gesetzlich festgelegte Grenzwerte für elektrische und magnetische Felder stets eingehalten werden. Eine Gesundheitsgefährdung bestehe also nicht.

Doch Dörte Hamann, Sprecherin des "Aktionsbündnisses Trassengegner", meint: "Wir sind die Versuchskaninchen." Und sie fragt sich: "Geht es wirklich um die Energiewende und Versorgungssicherheit oder um Schnellstraßen für den europäischen Stromhandel? Für ein paar Windstromspitzen braucht man doch keine Milliardenprojekte." Proteste gab es auch an den Endpunkten der Trassen, wo in Konvertern Gleichstrom in Wechselstrom für die Weiterverteilung in die Region umgewandelt wird.

Gegen die damals geplanten Anlagen nahe am Ort und einen Flächenverbrauch von zehn Hektar grüner Wiese hatte Philippsburgs Bürgermeister Stefan Martus Widerstand angekündigt. Der hat sich inzwischen aber erledigt: Mit dem Abbruch der Kühltürme des ehemaligen Kernkraftwerks im Mai wurde Platz geschaffen für die Grundsteinlegung des Gleichstrom-Umspannwerks auf dem AKW-Gelände – weit weg von den nächsten Häusern. "Das war ein großer Meilenstein bei ’Ultranet’", sagt TransnetBW-Sprecher Schilling. "Konstruktiver Widerstand, immer im Gespräch bleiben und nach Lösungen suchen, lohnt", so Martus. Die riesigen Strommasten gehören am Ex-Atomstandort ohnehin zum Landschaftsbild. Beim "Suedlink"-Endpunkt in Leingarten gab es nach Angaben von Bürgermeister Ralf Steinbrenner gar keine Probleme. Man habe früh informiert und alle eingebunden. "Darin sehe ich das Erfolgsrezept für die hohe Zustimmung zum Bau des Konverters." Manche Trassen-Gegner haben auch aufgegeben: "Wir werden ’Ultranet’ nicht verhindern", bedauert Franziska Hennerkes aus Urbar bei Koblenz. Aus gesundheitlicher Sorge um ihre drei Kinder zieht die Familie weg. "Wir haben die Reißleine gezogen." Freie Bahn also für die Nord-Süd-Trassen?

Auch wenn es wegen Corona etwas stiller um "Suedlink" wurde, ist der Kampf für Dörte Hamann nicht vorbei: "Der Protest wird unterschätzt. Noch ist die Stromautobahn in weiter Ferne. Wenn die Leute die massiven Eingriffe in die Natur erst sehen, werden sie richtig sauer." TransnetBW-Sprecher Schilling betont dagegen: "Für die Planung unserer Netzbauprojekte untersuchen wir Kriterien wie Artenschutz, Bodenschutz, Umwelt- und Raumverträglichkeit, Abstände zur Wohnbebauung und weitere private und öffentliche Belange. Die Lautstärke von Protesten ist für die Planung irrelevant." Klagen wären was anderes. Die sind laut Gegnerin Hamann schon vorbereitet.