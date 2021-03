Gerd Antes ist Biometriker und ehemaliger Direktor des Deutschen Cochrane-Zentrums am Universitätsklinikum Freiburg. Foto: dpa/Uniklinikum Freiburg

Freiburg. (dpa/lsw) Der Freiburger Medizinstatistiker Gerd Antes kritisiert scharf den Umgang der Regierenden mit Corona. Dass Urlaub im Schwarzwald verboten und in Malle erlaubt sei, sei die Abschaffung der Logik. "Mir kommt das vor wie Pandemie-Bingo und Malle hat den Hauptgewinn gezogen", sagte er in einem Interview.

Er rügte zugleich desaströse Datenmängel. Das Chaos um Corona-Regeln werde in Deutschland immer größer, kommentierte Antes die jüngsten Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. So sei die Inzidenz der gröbste Indikator, den man für eine Beschreibung nutzen könne. Mittelwerte würden Unterschiede vertuschen. "Bei Altersgruppen und Mortalitäten muss ich auf die Details dieser Gruppen blicken", so Antes. Dies werde aber nicht gemacht.