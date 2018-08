Stuttgart. (dpa/lsw) Im Südwesten gibt es noch einmal mehrere sommerliche Tage. «Wir befinden uns in einem Zwischenhoch», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Dienstag.

Dieses bringe viel Sonne und hohe Temperaturen mit Höchstwerten um 30 Grad am Mittwoch. Doch das Sommerwetter dauert nicht lange an: In der Nacht zu Donnerstag überquert demnach eine Regenfront mit Gewittern den Südwesten.

«Der Donnerstag ist spätsommerlich», sagte der DWD-Meteorologe. «Es ist stark bewölkt und etwas kühler». Die Temperaturen liegen unter 25 Grad. Bis zum Wochenende hin ist mit ähnlichen Temperaturen zu rechnen.