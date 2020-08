Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Das Erpresserschreiben war nachts eingegangen, per E-Mail. Florian Buzin las es morgens im Bett, als er auf dem Handy seinen Posteingang durchging. Die Nachricht in ruckeligem Englisch begann ohne Anrede, man kam gleich zum Punkt: "We found security exploit" – Wir haben eine Sicherheitslücke gefunden. Der Erpresser forderte 77 Bitcoins – damals, im Mai 2017, gut 120.000 Euro. Gegen Zahlung werde er das Sicherheitsleck nicht nutzen, sondern diskret offenlegen. Als Beleg für den bereits stattgefundenen Einbruch ins Firmen-Netzwerk habe man dort eine Datei abgelegt. "Ich war kurz davor, die Mail zu löschen", erinnert sich Buzin. "Solche Nachrichten bekommt man ja öfter." Doch etwas machte ihn stutzig. Er loggte sich ein, schaute nach und tatsächlich: Am angegebenen Speicherort lag eine kleine, leere, drei Tage alte Datei, die da nicht hingehörte.

"Da war dann erstmal Krisenmodus", sagt Buzin im August 2020. Der Unternehmer – Jeans, Hemd, braungebrannt – sitzt in seinem Büro, hoch über einer vielbefahrenen Kreuzung am Rande der Karlsruher Innenstadt. Aus der Klimaanlage strömt kühle Luft, als Buzin von hitzigen Tagen erzählt: Suche nach Schwachstellen in der IT, Telefonate mit verschiedenen Polizei-Stellen, der Versicherung.

Auf einem Regal hinter Buzin stehen lauter Telefone: neue, digitale Geräte neben älteren Kästen und auch einem echt historischen Apparat. Telefonie ist hier das Geschäftsmodell. 2005 hat Informatiker Buzin mit einer Kollegin die Firma Starface gegründet. Heute sind beide Geschäftsführer des rapide gewachsenen, mehrfach ausgezeichneten Unternehmens. Die Idee hatten die Starface-Gründer, weil damals immer leistungsfähigere Internetleitungen verlegt wurden, die neue Möglichkeiten schufen.

Doch die Digitalisierung brachte nicht nur legale Geschäftsmodelle. In und mit dem Internet entstanden neue Formen des Verbrechens. Die polizeilich erfassten Fallzahlen steigen. Mehr als 34.000 Taten im Bereich Cybercrime, unter diesem Begriff werden alle Arten von Internet- und Computerkriminalität statistisch erfasst, zählte die Polizei 2019 in Baden-Württemberg – ein Plus von fast 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Häufig richten sich Cyberattacken gegen Unternehmen. Server werden lahmgelegt, Netze infiltriert, mit Schadsoftware infiziert und Daten gestohlen. Firmen ausgespäht, attackiert und erpresst.

Immer wieder werden spektakuläre Fälle bekannt. Doch in welchem Ausmaß hiesige Unternehmen betroffen sind, ist unklar. "Die Anzahl der Cyberangriffe auf die IT von allen Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg ist nicht bekannt", räumte Landes-Innenminister Thomas Strobl (CDU) im März auf eine Landtagsanfrage ein. Viele Angriffe würden erst Monate später bekannt. Er gehe zudem von einem großen Dunkelfeld aus. Oft blieben Taten verborgen, etwa wenn Geschädigte sie aus Scham oder Angst vor Reputationsverlust nicht anzeigen.

Die Wirtschaft ist alarmiert. "Kriminelle Attacken auf Unternehmen verursachen in Deutschland Rekordschäden", meldete 2019 der IT-Branchenverband Bitkom. Drei Viertel der Unternehmen seien 2018 oder 2019 angegriffen worden, weitere 13 Prozent vermuteten dies. Wolfgang Grenke, Präsident des Dachverbands der Industrie- und Handelskammern Baden-Württemberg (BWIHK), sagt: "Die steigende Digitalisierung in Unternehmen zieht natürlich auch Cyberkriminelle an, deren Methoden augenscheinlich immer authentischer werden, was für ein breites Feld an Betrieben zum Problem werden kann."

Die Polizei hat reagiert. Seit 2012 wurden in allen Bundesländern Zentrale Ansprechstellen für Cybercrime (ZAC) eingerichtet, spezialisierte Einheiten als Anlaufpunkt für Unternehmen und andere Institutionen, die IT-Sicherheitsvorfälle haben. Die baden-württembergische ZAC verzeichnete 2019 rund 1600 Kontaktaufnahmen – fast doppelt so viele wie 2018. Die meisten hatten mit per Mail oder durch belastete Links eingebrachter Schadsoftware zu tun. An zweiter Stelle lagen Attacken mit sogenannter Ransomware, also Erpressungen über Verschlüsselungstrojaner. Diese sind nicht nur besonders häufig, sondern auch sehr schädlich: Opfer haben schlagartig keinen Zugriff mehr auf Rechner und Daten. Firmenwissen, Rechnungen, Kundendaten – alles verschlüsselt. Gibt es keine Backup-Kopien, droht schlimmstenfalls auch mal der Ruin.

"Sie können sich nicht vorstellen, wie verzweifelt manche Cybercrime-Geschädigte sind", sagt Polizeioberkommissar Torsten Seeberg von der baden-württembergischen ZAC. "Alle Daten weg, verschlüsselt, inklusive Backups. Da wissen sich viele nicht mehr zu helfen. Oft steht das ganze Unternehmen auf dem Spiel. Manche sagen dann: Ich muss dieses Lösegeld zahlen." Davon rät die Polizei ab. Es gebe keine Gewähr, dass die Erpresser ihre Versprechen erfüllen.

Seeberg sitzt in einem Vernehmungsraum des LKA in Bad Cannstatt und berichtet von Methoden der Tätern – und davon, wie leicht es ihnen oft gemacht wird. "Vielen Cyberangriffen liegt eine Nachlässigkeit der Besitzer der betroffenen IT-Anlagen zugrunde", sagt er. Bezüglich IT-Know-how gebe es die volle Bandbreite. "Wir haben mit Anzeigeerstattern gesprochen, die zwar den IT-Bereich von Unternehmen betreuen, aber noch nie das Wort Ransomware gehört haben. Auf der anderen Seite haben wir mit hervorragend ausgebildeten IT-Administratoren zu tun, die sich auf hohem fachlichen Level bewegen."

Neben Tataufklärung bemühe man sich um Prävention, versuche etwa, Firmen immer über neue Maschen und Gefahren zu informieren. Grundsätzlich gelte: "Unternehmen, die aktuelle Handlungsempfehlungen zum Thema Cybercrime nicht kennen und umsetzen, riskieren die eigene Existenz."

Ein gut gemachter Hackerangriff setzt Unternehmen unter Maximalstress. Die Polizei ist vor allem für Strafverfolgung zuständig, doch betroffene Firmen brauchen viel umfangreichere Hilfe – und zwar sehr schnell. Wie komme ich an meine Daten? Wann laufen die Rechner wieder? Sind Maschinen betroffen? Muss ich die Produktion stoppen? Mitarbeiter heimschicken? Kunden informieren?

In Baden-Württemberg ging daher im August 2018 ein bundesweit einmaliges Projekt an den Start: die "Cyberwehr", eine Kontakt- und Beratungsstelle für Unternehmen bei Cyberangriffen. Gefördert vom Land arbeiten sechs Mitarbeiter am Forschungszentrum Informatik (FZI) in Karlsruhe. Es gibt eine 24-Stunden-Hotline, an die sich geschädigte Unternehmen wenden können. Sie erhalten Beratung, eine Analyse und Handlungsempfehlungen gratis. Dann wird ein professioneller Dienstleister vermittelt.

"Das große Ziel heißt: Arbeitsfähigkeit wiederherstellen", sagt Tobias Müller von der Cyberwehr. Der 29-jährige Cryptografie-Experte ist seit Anfang an dabei. 122 Anrufe gingen bisher ein. "Wir hätten mehr erwartet", sagt Müller. Bisher ist die Cyberwehr auf den Raum Karlsruhe, Rastatt und Baden-Baden beschränkt. Man wäre gern die zentrale Ansprechstelle für das ganze Land. Die Entscheidung darüber soll demnächst fallen. Das Land will eine neue Cybersicherheits-Agentur schaffen, um das Hilfssystem zu vereinheitlichen und zu verbessern. 13 Millionen Euro hat der Landtag bewilligt, die Planungen laufen noch.

Starface hatte bei dem Hack 2017 noch kaum staatliche Hilfe. Von der Polizei war Buzin damals enttäuscht. Trotzdem ging es glimpflich aus. Die eigene IT fand das Sicherheitsleck, es sei bereits per Update geschlossen gewesen, erzählt der Unternehmer. Das Lösegeld zahlte er nicht – und hörte nie wieder etwas vom Erpresser. "Diese Sache hat uns schon die Augen geöffnet", sagt Buzin. "Natürlich ist man sensibilisiert, wie wichtig die Daten sind, die man hat. Dass man Backups hat, Redundanz-Konzepte. Wir haben unsere Sicherheitsmaßnahmen verschärft, ein ganzes Stück sogar. Das war auch dringend nötig." Er hält kurz inne. "Sind wir jetzt perfekt aufgestellt? Ganz bestimmt nicht", stellt er fest. "Das Gefühl der Sicherheit kann man einfach nie haben, völlig unmöglich."