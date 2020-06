Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Nach den schweren Ausschreitungen der vergangenen Samstagnacht bereitet sich Stuttgart auf ein möglicherweise turbulentes Wochenende vor. Bei einer nichtöffentlichen Sondersitzung des Landtags-Innenausschusses am Mittwochvormittag kündigte Innenminister Thomas Strobl (CDU) eine deutliche Erhöhung der Polizeipräsenz an.

In den bevorstehenden Nächten und voraussichtlich auch an kommenden Wochenenden werde das Polizeipräsidium Stuttgart unterstützt vom Präsidium Einsatz mit mehr Beamten im Einsatz sein. Wie der Ausschussvorsitzende Karl Klein (CDU) berichtete, habe Strobl mehrere Einsatzhundertschaften, Polizeireiter und Hundeführer angekündigt. Zuletzt waren an Wochenenden bereits rund 200 Polizisten in der Innenstadt präsent.

Nicht nur werden die Beamten besonders an Plätzen im Stadtzentrum präsent sein, wo sich an Wochenenden abends Jugendliche und junge Erwachsene niederlassen. Auch sind bisher drei Demonstrationen angekündigt, die abgesichert werden müssen, darunter eine der AfD.

Strobl (CDU) berichtete dem Innenausschuss auch von der Festnahme eines weiteren Tatverdächtigen. Dieser sei durch Bildmaterial identifiziert worden. Am Mittwochnachmittag bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft, bereits am Dienstag in Stuttgart einen 15-Jährigen festgenommen zu haben. Er stehe im Verdacht, sich an Plünderungen beteiligt zu haben. Der deutsche Jugendliche sollte im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter vorgeführt werden. Damit sind bisher insgesamt 26 Tatverdächtige festgenommen worden.

In der Nacht zum vergangenen Sonntag hatten bis zu 500 Menschen in der Innenstadt randaliert, Polizisten angegriffen, Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Weil die Menge an Videos und Fotos von den Krawallen so groß ist, wurde die zuständige Ermittlungsgruppe nun von 40 auf 75 Personen erweitert.

Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten gestern überdies die Echtheit eines im Internet verbreiteten Tondokuments. Ein Stuttgarter Polizist hatte darin während der Krawallnacht vom Geschehen berichtet, unter anderem bezeichnete er die Randalierer als "nur Kanacken". Ein Polizeisprecher sagte dazu: "Natürlich ist der Begriff Kanacke keineswegs der Stil des Polizeipräsidiums Stuttgart oder der Polizei überhaupt." Der Beamte sei identifiziert. Polizei und Staatsanwaltschaft prüften, ob ein Fehlverhalten vorliege.