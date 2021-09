Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Erst gab es ein freundliches Händeschütteln zwischen Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz und FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Dann aber folgten scharfe Attacken, verbunden mit einer zugespitzten Nachbearbeitung der Stuttgarter Koalitionsverhandlungen im Frühjahr: SPD und FDP als potenziell künftige Partner der Grünen in einer neuen Bundesregierung schenkten den Grünen und speziell ihrem Ministerpräsidenten am gestrigen Mittwoch im Landtag nichts.

Die Bundestagswahl mit Aufschwung für die SPD und Absturz für die Union nutzten der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch und der FDP-Fraktionsvorsitzende Rülke, sich den Ministerpräsidenten vorzunehmen. Es ging um dessen vermeintliche Skepsis gegenüber einem Bündnis mit der SPD in Berlin, aber auch um eine Generalkritik am Stuttgarter Bündnis aus Grünen und CDU.

Der Ministerpräsident ließ die Kritik an sich abprallen. "Ich kann mich nicht auf diese heftige Streiterei einlassen". Er sei ja als Teil des grünen Verhandlungsteams zu einer gewissen Neutralität verpflichtet, reagierte Winfried Kretschmann. "Es wird so getan als stünde das Ergebnis der Regierungsbildung fest. Das stimmt ja nicht." Dass er in irgendeiner Weise festgelegt sei, seien "Mythen". Klar sei aber, dass bei der Bundestagswahl keine Koalitionen, sondern Parteien gewählt würden. Es gehe nun darum, sachlich und ernsthaft zu bewerten, dann zu verhandeln, dann erst gebe es eine Koalition.

Beantragt hatte die Debatte Andreas Stoch. Er griff den Begriff "Blaupause" auf, die die grün-schwarze Regierung in Stuttgart laut Kretschmann und Schwarz liefern könne. "Die Bilanz von Grün-Schwarz hat keinen Vorbildcharakter für den Bund, das ist ein Beispiel zum Abgewöhnen." In Berlin sei der Stillstand abgewählt worden, die Bürger wollten Olaf Scholz als Kanzler.

Einmal in Fahrt nahm sich Stoch noch den CDU-Fraktionsvorsitzenden Manuel Hagel vor. Jener hatte der SPD gratuliert, die eigene Niederlage eingestanden, aber auch auf den Hass hingewiesen, der vor allem in den sozialen Netzwerken Armin Laschet, aber auch Annalena Baerbock entgegengeschlagen sei. Das seien "Krokodilstränen", antwortete Stoch, und verwies darauf, dass die Südwest-CDU einst für Friedrich Merz statt Laschet als Parteivorsitzenden war sowie die Durchsuchung des Finanzministeriums wenige Tage vor der Wahl.

Hagel konterte mit Schärfe: Anstand zeige sich auch im Moment des Sieges. "Schauen Sie zuerst mal im eigenen Laden." Zudem habe die SPD nicht Scholz, sondern Saskia Esken zur Bundesvorsitzenden gewählt.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz konterte ebenfalls und griff Stochs "abgewählten Stillstand" auf: "Wer hat denn die Umweltministerin oder den Außenminister in der Bundesregierung gestellt?" Es sei richtig, dass Olaf Scholz Grüne und FDP zu Gesprächen eingeladen habe. Der Grüne betonte: "Wir sind aber auch bereit, Einladungen von CDU/CSU anzunehmen, wenn sie kommen."

FDP-Fraktionschef Rülke sah "Grüne und FDP in einer Art Schicksalsgemeinschaft". Scholz sei der Wahlsieger, das heiße aber nicht, dass Laschet aus dem Rennen sei. "Wir in der FDP haben Erfahrungen mit ihm aus NRW, wir haben dieses Bundesland gemeinsam gut regiert und vorangebracht." Die Partner müssten sich aber auch als handlungsfähig erweisen, forderte Rülke. Es sei möglich, dass sich CDU und CSU selbst aus dem Rennen nähmen. "Kretschmann hat in diesem Falle das Land auf verantwortungslose Weise in eine schwierige Lage gebracht", so Rülke. Und zum Ministerpräsidenten gewandt: "Mit dem Satteln des toten Gauls haben Sie Ihre eigene Götterdämmerung eingeleitet." Zudem habe er einem Kanzler Scholz seine Missachtung signalisiert. "Wie sollen dann unsere Interessen im Bund durchgesetzt werden?"