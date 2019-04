Stuttgart. (dpa) Die CDU-Abgeordnete Sabine Kurtz ist trotz Bedenken aus den Reihen der Grünen zur neuen Landtagsvizepräsidentin gewählt worden. Sie habe im zweiten Wahlgang 71 Stimmen enthalten, sagte Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) am Mittwoch im Parlament in Stuttgart. Auf AfD-Kandidat Heiner Merz entfielen 23 Stimmen. Es gab 23 Enthaltungen, 19 Stimmzettel waren ungültig.

Im ersten Wahlgang war Kurtz überraschend durchgefallen. SPD und FDP warfen der grün-schwarzen Regierung daraufhin vor, im Landtag keine Mehrheit mehr zu haben. In der CDU wurde spekuliert, dass Grünen-Politiker der CDU-Frau die Zustimmung als Retourkutsche für die geplatzte Reform des Landtagswahlrechts verweigert haben könnten. Die Plenarsitzung wurde am Mittag für 20 Minuten unterbrochen, damit sich die Fraktionen beraten können. Im zweiten Wahlgang reichte dann die relative Mehrheit zur Wahl.

Zuvor hatte Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand Kritik an Kurtz' Umgang mit dem Thema Homosexualität geäußert. Hildenbrand sagte, Kurtz habe sich auf seine Fragen hin am Dienstag in der Grünen-Fraktion nicht klar von pseudowissenschaftlichen Umpolungsversuchen an Homosexuellen distanziert. Solange Kurtz diese menschenfeindlichen und gefährlichen Praktiken nicht verurteile, sei sie als Landtagsvizepräsidentin ungeeignet, sagte er.

CDU-Generalsekretär Manuel Hagel erwartet nun eine Entschuldigung von Hildenbrand. Dieser habe Kurtz aufgrund eines eindeutigen Missverständnisses in die homophobe Ecke gestellt. Das sei ungeheuerlich, sagte Hagel am Rande der Landtagssitzung. "So etwas ist verletzend und beschädigt eine Person. Ich erwarte hier von Oliver Hildenbrand eine Entschuldigung."

Die 56 Jahre alte Kurtz, dreifache Mutter, hatte als Landesvorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der CDU (EAK) mehrfach die Rücknahme des Bildungsplans für eine Aufklärung über sexuelle Vielfalt in den Schulen verlangt – ohne Erfolg. Und sie gilt als Gegnerin der Ehe für alle. So hatte sie 2016 als Voraussetzung für Koalitionsgespräche mit den Grünen das deutliche Bekenntnis zum besonderen Schutz von Ehe und Familie gefordert. Ehe sei als Partnerschaft von Mann und Frau definiert, teilte sie im März 2016 mit. Auch die als homophob kritisierte Demo für alle beruft sich immer wieder auf Kurtz, die zudem stellvertretende Bundesvorsitzende des EAK von CDU/CSU ist.

Die grün-schwarze Koalition hatte sich zuletzt aber auch wegen einer Reform des Landtagswahlrechts gestritten. Am Dienstag war der Konflikt ungelöst begraben worden: Bis zur Landtagswahl 2021 wird es keine Reform mehr geben. Blockiert hatte hier die CDU-Landtagsfraktion. Kurtz könnte sich aber auch als Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zur Zulagenaffäre an der Verwaltungshochschule in Ludwigsburg bei den Grünen unbeliebt gemacht haben. Denn in dem Gremium muss sich vor allem Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) verantworten.

Kurtz tritt nun die Nachfolge von Wilfried Klenk (CDU) an, der als Staatssekretär ins Innenministerium wechselte. SPD und AfD hatten im Landtag beantragt, die Zahl der Vizepräsidenten auf zwei zu erhöhen. AfD-Fraktionschef Bernd Gögel meinte, ein zweiter Vizepräsident sei nötig, damit die Opposition an der Parlamentsspitze vertreten sei. Das Ansinnen erhielt aber keine Mehrheit. Im Landtag stellt die größte Fraktion den Landtagspräsidenten - die zweitgrößte Fraktion darf den Stellvertreter vorschlagen. Vor zwei Jahren war einer von ursprünglich zwei Stellvertreterposten gestrichen worden.