Das Umspannwerk in Großgartach wird zu einem Konverter umgebaut. Hier soll über das 700 Kilometer lange Gleichstrom-Kabel „Südlink“ Windkraftstrom aus dem Norden Deutschlands ankommen und in Wechselstrom für zehn Millionen süddeutsche Haushalte umgewandelt werden. Foto: Guzy

Von Armin Guzy

Heilbronn. Es gibt vermutlich angenehmere Termine für Fraktionsmitglieder der Grünen als einen Besuch im Umspannwerk in Großgartach. Hier endet die geplante Höchstspannungsleitung, durch die dereinst "sauberer" Strom in den Süden der Republik fließen soll, der von Windrädern vor den Küsten Schleswig-Holsteins erzeugt wird. Und hier werden auch die zahlreichen Herausforderungen deutlich, die die Energiewende bereits mit sich bringt – und noch mit sich bringen wird.

Andreas Schwarz, Chef der Grünen-Landtagsfraktion, und die Heilbronner Abgeordnete Susanne Bay sahen sich am Donnerstag mit diesem Problembündel konfrontiert, das Werner Götz, der Geschäftsführende Vorstand der Transnet BW, vor den beiden Politikern ruhig, aber eindringlich aufdröselte. Eigentlich sollte 2016 mit dem Bau der Stromtrasse "Südlink" begonnen werden. Davon ist längst keine Rede mehr: "Wir sind eigentlich erst am Anfang", sagte Götz.

Für das schon vor Jahren auf zehn Milliarden Euro Kosten geschätzte "Südlink"-Projekt arbeiten die beiden Übertragungsnetzbetreiber Tennet und Transnet BW, eine 100-prozentige Tochter des EnBW-Konzerns, zusammen. Jeder von ihnen ist für die Hälfte der 700 Kilometer langen Trasse zuständig, die als größtes Infrastrukturprojekt der Energiewende in Deutschland gesehen wird und mit vier Gigawatt Übertragungsleistung Strom für zehn Millionen Haushalte von Nord nach Süd bringen soll.

Andreas Schwarz (l.), Chef der Grünen-Landtagsfraktion, und die Heilbronner Abgeordnete Susanne Bay sprachen mit Transnet BW-Geschäftsführer Werner Götz über das „Südlink“-Projekt. Foto: A. Guzy

Die Frage ist jedoch längst, ob das noch ausreichen wird, wenn die Trasse einmal fertig ist. "Wir müssen 15 bis 20 Jahre vorausdenken", verdeutlichte Götz den Zeithorizont, und wer dann wie viel Strom im Süden brauchen wird, lässt sich heute kaum abschätzen. Die Alternative zum Nordsee-Strom, vorausgesetzt, es bleibt beim Ausstieg aus Atomkraft und Kohle, wäre der Import von Strom aus dem Ausland. Darunter würde aber die Netzstabilität leiden, warnte Branchenvertreter Götz, weil diese Länder ihren Strom in Spitzenlastzeiten selbst bräuchten.

Unsicherheitsfaktoren bei der Abschätzung des künftigen Strombedarfs gibt es reichlich. Da sind beispielsweise die längst laufende Dekarbonisierung großer Unternehmen, also der Verzicht auf Kohlestrom, und der bereits erkennbar steigende Bedarf an Wasserstoff, unentbehrlich für die Zukunftstechnologie Brennstoffzellenantrieb. Diese muss aber erst energieintensiv hergestellt werden, und falls der Strom dafür nicht vor Ort erzeugt wird, muss er durchs etwa oberschenkeldicke "Südlink"-Kabel, das 1,3 Meter tief in den Boden gelegt werden soll. "Was wir heute nicht anlegen, wird 2035 nicht fertig sein", sagte Götz. Er wünschte sich von den Politiken einen "Masterplan" für Baden-Württemberg, der sich mit dem mittel- und langfristigen Strombedarf befasst, und nannte die bisherigen Annahmen bezüglich Stromeinsparungen als "zu optimistisch", zumindest bei gleichbleibendem Industrialisierungsgrad.

Ein weiteres Problem sind die Windräder im Süden: Sie sollen das Übertragungsnetz eigentlich entlasten, weil sie ja Strom vor Ort erzeugen, doch ihr Neubau hinkt den Erwartungen schon heute deutlich hinterher. Und da sind die mannigfaltigen bürokratischen Hürden: Götz nannte als Beispiel, dass Planungsunterlagen inzwischen barrierefrei sein müssen, also etwa auch für Menschen mit Rot-grün-Sehschwäche lesbar. Der Mehraufwand alleine dafür sei enorm.

Leingartens Bürgermeister Ralf Steinbrenner, in dessen Verwaltungsbereich das Umspannwerk liegt, erinnerte daran, dass schon ein normaler Bauantrag in Papierform 17 verschiedene Rathausabteilungen durchlaufe, und zwar meist nacheinander. "Wir brauchen eine Beschleunigung der elektronischen Akte, auf die man parallel zugreifen kann", gab er den beiden Grünen-Politikern mit auf den Rückweg nach Stuttgart. Denn was schon den Häuslebauer Zeit kostet, tut es bei einem solchen Riesenprojekt umso mehr: Götz sprach von einer Million Din-A4-Seiten Antragsunterlagen in 12.000 Ordnern.

Das komplexe Planungsrecht in Deutschland bringe zwar Rechtssicherheit, mache jedes Projekt aber auch zu einem langwierigen. "Leider nicht", antwortete Götz auf Schwarz’ Frage, ob die Genehmigungsbehörden genügend Fachpersonal dafür hätten. "Wir setzen uns dafür ein", versprach der Fraktionsvorsitzende und studierte Wirtschaftsjurist, obgleich er auch den "Spagat" sieht, neu geschaffene Stellen den Bürgern und der Presse gegenüber zu rechtfertigen.

An anderer Stelle hakt es längst mit der Akzeptanz, allerdings weniger in der Region, wo das Kabel beispielsweise auf zwölf Kilometern Länge durch die Stollen der Salzbergwerke unter Heilbronn und Bad Friedrichshall verlegt werden soll. Andernorts hat "Südlink" hingegen mit dem Widerstand von Bürgern, Landwirten und auch Politikern zu kämpfen, beispielsweise in Thüringen. Weil bislang lediglich der ein Kilometer breite Korridor feststeht, in dem das Kabel verlegt werden soll, noch nicht aber die metergenaue Trasse, hemmt das die Suche nach dem endgültigen Streckenverlauf erheblich. Etliche Bürger haben bei der Bundesnetzagentur Zutrittsverbote für ihre Grundstücke beantragt, sodass die "Südlink"-Mitarbeiter die Strecke teilweise kaum erkunden können. "Wir brauchen Rechtssicherheit", sagte Götz, der, ganz Geschäftsführer, auch die teils staatlich garantierte, aber mit den Jahren sinkende Eigenkapitalverzinsung seines Unternehmens ansprach und Nachbesserungen forderte.

Und an die Umweltschutzbehörden ging folgende Denksportaufgabe: In den Wintermonaten könne das Netz nicht ausgebaut werden, weil es dann unter Volllast laufe, "und ab April brütet die (geschützte) Feldlerche". "Bitte sprechen Sie das bei Thekla Walker an", verwies Schwarz auf die neue Landesumweltministerin. "Ich bin mir sicher: Da rennen Sie offene Türen ein."