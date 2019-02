"Durch weitere Messungen wird die Luft nicht besser": Stuttgarts grüner Oberbürgermeister Fritz Kuhn sieht keinen Anlass, an den Ergebnissen der Messstationen - hier an der Hohenheimer Straße - zu zweifeln. Foto: Fabian Sommer

Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Die Schlagzeile am Donnerstagmorgen hatte auch in Stuttgart viele aufmerken lassen: "Fahrverbote in München sind vom Tisch", titelte die "Süddeutsche Zeitung". Mit 20 eigens aufgestellten, neuen Messstationen habe die bayerische Landeshauptstadt festgestellt, dass die Luft stadtweit deutlich besser sei als bisher aufgrund von statistischen Hochrechnungen angenommen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) erklärte prompt, Fahrverbote halte er auf dieser Grundlage nicht mehr für notwendig.

Liefern also die deutschlandweit insgesamt 564 offiziellen Messstellen der Umweltbehörden der Länder irreführende Werte? Könnte man sich die ganze Aufregung um Fahrverbote sparen?

Die ernüchternde Antwort: Nein. Für die über den Rechtsweg erstrittenen Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu denen als äußerste Maßnahme auch Fahrverbote zählen, reicht im Prinzip ein einziger Messwert. Entscheidend ist nämlich nicht ein Durchschnittswert der Messungen, sondern die Station mit dem schlechtesten Wert. In München ist das die Landshuter Allee. In Stuttgart das Neckartor. Wird hier der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm NOx pro Kubikmeter im Jahresmittel überschritten, können Gerichte die Städte zum Handeln verpflichten. So geschieht es derzeit vielerorts nach Klagen von Anwohnern oder der Deutschen Umwelthilfe.

Ein flächendeckendes Diesel-Fahrverbot gilt dabei als härteste Maßnahme, als "letztes Mittel". Mal reicht auch eine Beschränkung auf einzelne Straßen (wie in Hamburg). Mal gibt es nur Auflagen für Verkehrsberuhigung oder die Umrüstung der städtischen Nutzfahrzeugflotte und die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. Das hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. Die Verwaltungsgerichte sind da deutschlandweit, je nach örtlicher Situation, zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen.

Grafik: Umweltbundesamt

Speziell Stuttgart hat damit zu kämpfen, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Luftverbesserung offenbar nur noch wenig Fortschritte brachten. So landete die Schwabenmetropole 2018 sogar auf dem deutschlandweiten Spitzenplatz bei der NO2-Belastung. 71 Mikrogramm wurden am Neckartor im Jahresmittel gemessen. Ein sehr sanfter Rückgang im Vergleich zu den 73 Mikrogramm im Vorjahr. In München hingegen, mit 78 Mikrogramm im Jahr 2017 noch "Stickoxid-Hauptstadt", ist der Wert auf 66 gesunken.

In der vorläufigen Bilanz, die das Umweltbundesamt am Donnerstag veröffentlichte, fehlen zwar noch einige Städte. Doch es sieht ganz danach aus, dass Stuttgart trauriger Spitzenreiter bleiben wird. Sechs weitere Städte in Baden-Württemberg - nämlich Reutlingen (53), Tübingen (46), Ludwigsburg (51), Heilbronn (52), Freiburg (50) und Mannheim (47) - überschreiten zwar auch die geltenden Grenzwerte. Aber deutlich weniger.

"Wenn die Stickstoffdioxidbelastung im gleichen Tempo wie in den letzten Jahren zurückgeht, werden die Grenzwerte am Stuttgarter Neckartor noch in den nächsten 10 bis 15 Jahren überschritten", kritisierte die Landesvorsitzende der Umweltschutzorganisation Bund, Brigitte Dahlbender. "Das ist ein Armutszeugnis für die Verkehrspolitik", schimpft sie. "Die Politik tut zu wenig für saubere Luft im Land."

Die grüne Stadtspitze in Stuttgart hat - anders als in München - die Hoffnung aufgegeben, dass mit neuen oder anderen Messungen das Thema Fahrverbote vom Tisch kommen könnte. "Wir haben keinen Anlass, an den Messungen des Landes zu zweifeln", sagte Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne). "Durch weitere Messungen wird die Luft nicht besser. Dazu braucht es Maßnahmen zur Vermeidung von Verkehr. Daran arbeiten wir."

Im Stadtgebiet gibt es vier verkehrsnahe Messstationen. Nur eine blieb unter der 40-Mikrogramm-Grenze. Seitens der Stadtführung sieht man daher auch wenig Grund, an den am Neckartor gemessenen Höchstwerten zu zweifeln. "Plausibel" seien diese, heißt es auch mit Blick auf eigene Messungen mittels sogenannter "Passiv-Sammler".

Innerhalb der grün-schwarzen Koalition im Land gibt es aber durchaus noch Diskussionsbedarf. Eine Spitzenrunde um Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) will am Dienstag den Koalitionsstreit um Dieselfahrverbote, Stickoxid-Grenzwerte und Messstellen-Standorte abräumen.

Unter anderem steht noch die in der "Schöntaler Erklärung" aufgestellte Forderung der Landes-CDU nach einem "Moratorium" bei den Fahrverboten im Raum. Auch wird gefordert, die Standorte der Messstellen in Baden-Württemberg müssten "auf ihre ordnungsgemäße und plausible Aufstellung überprüft werden". Die Grünen-Parteichefs Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand hatten daraufhin geargwöhnt, die CDU wolle Messwerte "frisieren".