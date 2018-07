Heilbronn. (rnz) Ein faszinierendes Erlebnis steht am Freitag, 27. Juli, bevor: Gegen 21 Uhr geht der Mond in dieser Nacht im Osten auf. Plötzlich wird der Vollmond dunkler und dunkler. Im Laufe der Zeit kann man den wandernden Erdschatten auf der Mondoberfläche beobachten. Zum Zeitpunkt der totalen Verfinsterung erscheint der Mond merklich dunkler und leuchtet in einem rötlich-braunen Licht, das für solche Finsternisse typisch ist. Nach einiger Zeit wiederholt sich das Ganze in umgekehrter Reihenfolge, bis sich der Mond wieder in alter Form zeigt.

Die Robert-Mayer-Sternwarte Heilbronn öffnet an diesem Abend für alle Interessierten ihre Türen und lädt zur Sonderveranstaltung "Totale Mondfinsternis" und zur Beobachtung dieses seltenen Himmelsschauspiels ein. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Die Sonderveranstaltung beginnt um 20.30 Uhr mit einem Einführungsvortrag, bei klarem Himmel können die Besucher die Finsternis anschließend durch die Teleskope auf der Dachplattform beobachten. Die Finsternis erreicht ihr Maximum voraussichtlich um 22.22 Uhr, die totale Phase endet um 23.13 Uhr. Wenn der Mond den Kernschatten der Erde um 0.19 Uhr verlässt, erscheint der Erdtrabant wieder normal.

Der verfinsterte Mond wird am Himmel nicht vollständig unsichtbar sein, sondern eher schwach rötlich erscheinen. Dieser Effekt kommt daher, dass die Erdatmosphäre lichtbrechend wirkt und ähnlich einer Linse noch Licht auf den Mond umlenkt. Die rötliche Färbung ist ein Maß für den Grad der Verschmutzung unserer Luft: Je röter und heller der Mond bei einer Finsternis erscheint, desto schmutziger ist unsere Atmosphäre.

Info: Die Veranstaltung findet nur bei klarem Himmel statt und endet gegen Mitternacht. Weitere Infos unter www.sternwarte.org