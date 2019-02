Heilbronn. (pol/van) Weil zahlreiche Zigarettenautomaten im Stadt- und Landkreis Heilbronn gesprengt wurden, laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren.

In der Nacht zum Dienstag, 12. Februar, sprengte eine unbekannte Bande 18 Geräte und leerte sie anschließend. Sowohl der Wert der Beute als auch der angerichtete Sachschaden liegen insgesamt bei mehreren Tausend Euro. Aktiv waren die Diebe in den Heilbronner Ortsteilen Neckargartach und Kirchhausen sowie in Leingarten, Schwaigern, Gemmingen und Eppingen.

Nach Angaben der Beamten arbeiten die Täter professionell und sind offenbar nur sehr kurz an den Automaten zugange. Es wird nicht ausgeschlossen, dass diese Gruppe überörtlich aktiv ist. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Täter mit Fahrzeugen an, oder zumindest in die Nähe der Tatorte gelangen, um ihr Material zu transportieren.

Deshalb ist es für die Ermittler wichtig zu wissen, ob im Bereich der aufgesprengten Geräte in der Tatnacht oder auch in den Tagen davor verdächtige Fahrzeuge gesehen wurden. Vielleicht gibt es auch Aufnahmen aus Überwachungskameras an privaten oder gewerblichen Gebäuden. Wenn ja, sollten diese der Polizei zur Verfügung gestellt werden. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104-4444.