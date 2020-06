Von Sören S. Sgries

Stuttgart. Geboren wurde Ramazan Selcuk im türkischen Adana. Als Vierjähriger folgte er mit seiner Mutter dem Vater, einem Gastarbeiter, nach Deutschland. Seit 2017 sitzt der 57-jährige SPD-Abgeordnete für den Wahlkreis Reutlingen im Landtag.

Herr Selcuk, wenn man im Landtag gezielt nach Abgeordneten mit Migrationshintergrund sucht, findet man erstaunlich wenige. Ein Eindruck, den Sie teilen?

Ja. Man findet nicht einmal eine Handvoll Menschen. Bei meiner Wahl habe ich gemerkt: Für viele Menschen mit Migrationsgeschichte in meinem Umfeld war das etwas Besonderes. Auch wenn die mir nicht alle politisch nahestehen: Es wurde wahrgenommen.

Halten Sie es für wichtig, dass Politiker Migrationserfahrung mitbringen?

Mein Politikverständnis ist sehr stark von meinen Erfahrungen geprägt. Die ersten Jahre meines Lebens habe ich in Wohnheimen gelebt. Zuerst in einer Massenunterkunft, dann in kleineren Gebäuden – nur Migranten untereinander. In der Schule fing ich bei Null an. Ich musste erst einmal Deutsch lernen – deshalb fing ich auf der Hauptschule an. Und da gehört viel Glück dazu, in diesem Bildungssystem unter diesen Voraussetzungen erfolg zu haben. Das sind alles Erfahrungen, die in die konkrete Politik einfließen – und die andere nicht unbedingt gemacht haben.

Warum ist es mit Migrationsgeschichte, wie Sie sagen, denn so schwer, ein Mandat zu bekommen?

Es hat vielfältige Gründe. Ich bin ja Ende der 60er Jahre mit meiner Mutter meinem Vater nachgereist. Zunächst wollte man nur ein paar Jahre arbeiten, ein Häuschen in der Heimat bauen – und dann geht’s wieder zurück. In der Phase war politisches Engagement in Deutschland überhaupt kein Thema. Und dann kamen die meisten Menschen mit Migrationsgeschichte aus sehr bildungsfernen Schichten.

So wie Sie auch?

Ja. Ich war exemplarisch: Die Mutter war Analphabetin, der Vater hat drei Jahre lang die Schule besucht – aber nur im Winter, im Sommer war er Hirte. Diese Menschen hatten alles andere im Kopf, als sich politisch zu engagieren. Und dazu kommt noch das Selbstbewusstsein.

Was meinen Sie damit?

Ich glaube: Wenn Sie aus so einer Schicht kommen, dann werden Sie nicht zu Selbstbewusstsein erzogen. Als ich Ende der 70er Jahre der Beste meiner Jahrgangsstufe war und meinem Vater sagte, ich will gerne weitermachen – da hat er mich ganz erstaunt angeschaut. Dass ich einen Realschulabschluss machen wollte, hat er überhaupt nicht verstand. Er schaute mich an und sagte: Junge, du kannst lesen, schreiben, rechnen. Wenn du möchtest, würdest du sofort in der Fabrik einen Job bekommen. Warum willst du überhaupt noch auf die Schule? Ich musste hart dafür kämpfen, dass ich überhaupt noch eine Ausbildung machen durfte.

Aber ist diese Erfahrung des Sich- Durchkämpfens nicht auch wichtig?

Ich habe es in meiner Juso-Zeit anders erlebt: Junge Menschen, deren Eltern Akademiker, studierte Leute sind – die treten ganz anders auf. Meine Kinder sollten selbstbewusster sein, als ich es war. Sich also nicht mit gebeugtem Rücken bewerben, sondern das Signal senden: Man kann froh sein, jemanden wie mich in der Firma zu haben.

Sie sprechen selbst Ihre Kinder an: Diese Bildungsferne mag man bei frisch Eingewanderten noch gelten lassen – aber spätestens eine Generation weiter greift das ja nicht mehr. Warum fehlen diese Menschen trotzdem in der Politik?

Das hängt mit den Parteistrukturen zusammen. Das ist wie mit der Forderung nach mehr Frauen in der Politik: Sie müssen es wollen – und sie müssen es fördern. Also gezielt diese Menschen ansprechen. Und es fehlen Vorbilder. Menschen mit Migrationsgeschichte müssen sehen: Es ist nicht einfach, aber es ist möglich, das zu schaffen.

In der Landespolitik gab es nur eine Ministerin mit Migrationshintergrund: Bilkay Öney, die Integrationsministerin der früheren grün-roten Regierung.

Das ist richtig. Sie war bisher die einzige. Aber es fehlt auch schon an der Basis. Wir sind 143 Abgeordnete im Landtag. Und wir, wir mit Migrationsgeschichte, sind keine fünf Leute. Ich persönlich habe auch schon Menschen mit Migrationsgeschichte gezielt angesprochen und dazu gebracht, beispielsweise für den Gemeinderat zu kandidieren.

Weil die Kommunalpolitik ein guter Einstieg ist?

Ja. Wobei es auch dort einfacher ist, wenn Sie Peter Müller heißen. Peter Müller bekommt eine Stimme, auch wenn man ihn nicht kennt. Bei einem Ramazan Selcuk fragt man schon genauer nach. Ich sage immer: Ramazan Selcuk wird bewusst gewählt, wenn man ihn kennengelernt hat. Oder man wählt ihn bewusst nicht, gerade weil er diesen Namen hat.

Wäre eine Wahlrechtsänderung, beispielsweise mit Liste, wie sie in Baden-Württemberg auch zur Frauenförderung diskutiert wird, dann sinnvoll?

Ich bin Befürworter einer ergänzenden, sogenannten "Kleinen Liste". Es ist wichtig für Parteien, dass sie gezielt Möglichkeiten eröffnen, ins Parlament zu kommen. Generell sollten aber nicht Delegierte, sondern die Bürger entscheiden, wer in den Landtag kommt.

Gerade nach Ihrer Beschreibung, wie kritisch ein Kandidat "Ramazan Selcuk" beäugt wird, müssten bei einem Ein-Stimmen-Wahlrecht die Parteien dann ja aber bemüht sein, nur "Peter Müllers" aufzustellen...

Das könnte man denken. Andererseits: Wenn ich antrete, dann bin ich auf einmal aber auch interessant für die Menschen mit Migrationsgeschichte – immerhin zehn Prozent der Wähler. Da liegt ein großes Potenzial. Bei der Kommunalwahl konnte ich bei den Ergebnissen sehen: In einzelnen Straßenzügen, beispielsweise dort, wo der türkische Elternbeirat wohnte, konnte ich richtig mobilisieren.

Sie haben drei Kinder, fünf Enkel: Erleben die denn, trotz aller aktuellen Debatten, deutlich weniger Diskriminierung als Sie?

Ja. Ganz klar ja. Ich weiß, dass viele Menschen unschöne Diskriminierungserfahrungen machen. Aber ich kann mich noch gut an die 70er Jahre erinnern, an Zeiten, als mit Hans Filbinger ein ausländerpolitischer Hardliner Ministerpräsident war. Trotz AfD bin ich der festen Überzeugung, dass wir viel geschafft haben – das heißt aber nicht, dass nichts mehr zu tun bleibt.

Was empfehlen Sie Jugendlichen, die denken: Ich würde gerne in der Politik etwas bewegen?

Ich habe immer wieder Schülergruppen im Landtag. Denen sage ich: Mischt euch ein! Man muss nicht gleich Mitglied einer Partei werden. Aber in der Schule, im Jugendgemeinderat, kann man Erfahrungen sammeln – auch Gremienerfahrungen. Das geht dann weiter in Jugendorganisationen von Parteien. Aber ich würde niemandem raten, Politiker als Berufswunsch zu wählen. Es lässt sich einfach nicht planen, Landtagsabgeordneter zu werden.

Und das funktioniert, egal ob ich an der Kasse oder in der Anwaltskanzlei sitze?

Das funktioniert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch im nächsten Landtag mehr Abgeordnete mit Migrationsgeschichte sehen werden. Gerade die zweite, die dritte Generation will mitentscheiden, will Teilhabe.