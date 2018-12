Von Daniel Bräuer

Mannheim. Wenn alles gesagt ist, hilft nur noch Musik. Und so sitzt Gerhard Schick am E-Piano und erklärt mit drei Liedern, gesungen von seiner früheren Mitarbeiterin Martina Netzer, worauf es ihm auch künftig ankommen wird. "Wo bleiben die Beschwerden" von Enno Bunger, ein düsterer Song über unaufgeklärte rechte Gewalt. Kernsatz: "Wir können was dafür, wenn wir nichts dagegen tun." Dann Udo Jürgens’ "Auch ein kleiner Stein zieht große Kreise." Aber zuvor das, was Schick das "vertonte Programm der Grünen" nennt: "Heal the world" von Michael Jackson. Die Welt verbessern, für dich und mich und die ganze Menschheit. Der Saal summt mit.

Ins Mannheimer "Exitzeitraum" hat Gerhard Schick am Donnerstag geladen, um Abschied zu feiern: Er legt nach 13 Jahren sein Bundestagsmandat nieder, um sich der "Bürgerbewegung Finanzwende" zu widmen. Die Stoßrichtung bleibe die gleiche, erklärt Schick: "Wir müssen die Finanzwelt an die Leine legen, damit sie die Menschen nicht kaputt macht." Er wende sich nicht enttäuscht vom Parlament ab, betont er. Gäbe es die passende Nichtregierungsorganisation schon, wäre er geblieben, sagt er den versammelten Weggefährten aus dem Grünen-Kreisverband. Auch die Landeschefs Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand machen ihre Aufwartung, Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), mehrere Landtagsabgeordnete um Präsidentin Muhterem Aras und die Mannheimer Gemeinderatsfraktion.

Zur Laudatio eigens in den Jungbusch angereist ist Grünen-Bundeschef Robert Habeck. Schick habe ihm schon vor 2008 Dinge wie Swaps und Derivate erklärt und vor deren Sprengkraft gewarnt. "Nicht viele in Deutschland verstehen das Finanzwesen so wie du und können dadurch Machtlinien aufzeigen", lobt Habeck. Die Finanzkrise und die folgende Sparpolitik habe zum heutigen Rechtsruck geführt, so Habeck. Nun gehe es darum, sich von der Demokratie, die viele enttäuscht hat, nicht abzuwenden, sondern sie so zu ertüchtigen, dass sie die Märkte wieder regulieren kann.

"Das klingt so ein bisschen nach links - ist aber ein Kerngedanke der Sozialen Marktwirtschaft", so der Grünen-Chef. Und die war ursprünglich ein konservatives Projekt, betont er. Lockerungsübungen über alte Lagergrenzen hinweg. Zur Besteuerung großer Internetkonzerne sagt Habeck: "Wir müssen dafür sorgen, dass alle ihren fairen Anteil zum Erhalt des Gemeinwesens beitragen." Es brauche Regeln, um die Marktwirtschaft vor ihren eigenen Folgen zu schützen, so Habeck. Das den Grünen beigebracht zu haben, sei die große Leistung von Schick gewesen.