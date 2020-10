Heilbronn. (y) Mit insgesamt 19 neu mit dem Sars-CoV-2-Virus infizierten Personen hatte Heilbronn am Mittwoch einen Anstieg wie seit Wochen nicht mehr. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit auf 35,5 gestiegen und damit nur noch knapp von der kritischen 50er-Marke entfernt. Der Wert gibt die Zahl der neuen Erkrankungsfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. Ab dem Wert 35 gilt die Corona-Vorwarnstufe, würde der Wert 50 erreicht, gilt Heilbronn als Risikogebiet.

Die Fallzahlen steigen unter anderem an Schulen und Altersheimen, aber auch die Heilbronner Flüchtlingsunterkunft Mönchseestraße hat sich zum Brennpunkt entwickelt. Dort sind drei Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Einrichtung steht deshalb seit Mittwoch unter Quarantäne. Alle 50 Bewohner, laut Mitteilung der Stadt vornehmlich junge Männer und einige Familien, werden nun auf das Virus getestet. Abhängig von den Ergebnissen, soll über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Oberbürgermeister Harry Mergel appelliert angesichts der Entwicklung eindringlich an das Verantwortungsbewusstsein aller Bürger, die "AHA-Regeln" in dieser kritischen Phase auch weiterhin sorgfältig einzuhalten: "Abstand halten, Hygiene beachten und eine Alltagsmaske tragen ist in dieser Zeit wichtiger denn je und schützt uns alle – jeden einzelnen und seine Mitmenschen. Die Gefahr, sich mit dem Virus anzustecken ist keineswegs vorbei. Im Gegenteil, sie verstärkt sich."

Für den Fall, dass die Entwicklung anhält, kündiget Mergel weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens an, die bereits in einer Allgemeinverfügung festgeschrieben wurden und bis zum erneuten Lockdown im Stadtgebiet reichen können: "Sollten die Zahlen weiter steigen, werden wir mit strikteren Maßnahmen reagieren müssen", sagte Mergel.

Er empfiehlt daher vorsorglich schon jetzt, private Veranstaltungen in privat genutzten Räumen auf maximal 25 Personen zu begrenzen. Außerhalb privat genutzter Räume und Grundstücke in öffentlichen oder mietbaren Räumen soll die Zahl der Gäste auf maximal 50 begrenzt werden. Auf Flächen, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, beispielsweise auf Märkten oder in Kultureinrichtungen rät er unbedingt eine Alltagsmaske zu tragen.

"Wir beobachten die Lage sehr genau und werden auf jede Lageentwicklung reagieren", teilte der Heilbronner Stadt-Chef mit. Mit weiteren Vorschriften wartet die Kommune jedoch zunächst ab, bis der vom Land angekündigte Erlass zur Umsetzung des Bund-Länder-Beschlusses vom 29. September 2020 vorliegt. "Einheitliche Regeln in Baden-Württemberg sind uns wichtig. Wir wollen die Menschen nicht verunsichern durch zu viele unterschiedlich geltende Vorschriften", betonte Merkel.

Die Stadtverwaltung teilte außerdem mit, dass das Heilbronner Ordnungsamt und die Polizei angesichts der Entwicklung verstärkt unterwegs sein werden, um die Einhaltung der Hygienevorgaben nach der Corona-Verordnung zu kontrollieren.