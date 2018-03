Von Kathrin Drinkuth

Sigmaringen. Morgens um halb zehn ist die Welt in Sigmaringen noch in Ordnung. Auf dem Markt der Kleinstadt verkaufen die Händler Gemüse und Obst, es gibt Käse aus der Region und frisch gebackenes Brot. Von dem Wirbel, den ein geplantes Sicherheitskonzept von Innenminister Thomas Strobl (CDU) wegen Problemen mit Asylbewerbern für Sigmaringen ausgelöst hat, ist nichts zu spüren. "Ich halte das für übertrieben", sagt ein Anwohner am Donnerstag. "Hier versuchen alle, miteinander auszukommen." Der 82-Jährige lebt nach eigenen Angaben seit 1958 in der Stadt - er habe oft erlebt, wie sich die Kommune verändere, sagt er. "Das ist im Moment eben auch wieder der Fall. Wir müssen erstmal alle zusammenwachsen."

Hintergrund der Aufregung ist ein Hilferuf des Bürgermeisters von Sigmaringen: Thomas Schärer (CDU) hatte die Politik wegen der Probleme mit auffälligen Flüchtlingen um Unterstützung gebeten. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat darauf reagiert und Sicherheitsmaßnahmen angekündigt - in einer Mitteilung ist auch von "verdeckten Kräften" des Landeskriminalamtes die Rede. Dadurch geriet wiederum Strobl wegen des Vorwurfs, sensible Informationen veröffentlicht zu haben, unter Druck. Denn unter verdeckten Ermittlern sind im Polizeijargon Beamte zu verstehen, die mit fremden Identitäten in Szenen ermitteln. Solche Beamte waren und sind laut CDU in Sigmaringen aber nicht geplant.

Aus Schärers Sicht hat sich die Sicherheitslage in Sigmaringen Ende vergangen Jahres verschlechtert. So seien beispielsweise im Prinzengarten jungen Leuten Drogen vornehmlich von Flüchtlingen aus Gambia angeboten worden - "ein Zustand, den wir so nicht dulden konnten". Zudem hätten Flüchtlinge und andere Personen in der kalten Jahreszeit die Bahnhofshalle belegt. Die Folge: Bahnkunden seien nicht mehr vorbei gekommen und ungebührlich angesprochen worden. Nach Angaben eines Bahn-Sprechers wird die Halle inzwischen früher geschlossen, zudem wurde eine dauerhafte Streife des Sicherheitsdienstes eingesetzt.

Doch zumindest an diesem kalten Donnerstagvormittag ist von Brennpunkten wenig zusehen. In der Bahnhofshalle ist nur wenig los, auch der Prinzengarten gegenüber liegt ruhig da. Nur vereinzelt sieht man Spaziergänger auf den Wegen laufen. Laut Polizeilicher Kriminalitätsstatistik sind die Straftaten in Sigmaringen von 6378 im Jahr 2016 auf 4896 im Jahr 2017 zurückgegangen. Ausländerrechtliche Straftaten sind hierbei nicht mitgezählt.

Wenn man sich auf den Straßen in Sigmaringen umhört, bleiben die meisten Anwohner entspannt. "Ich fühle mich nicht unsicher", sagt die Besitzerin eines Ladengeschäftes in der Innenstadt. "Ich bin nie beklaut, belästigt oder bedrängt worden." Sie verstehe aber die Sorge von Freunden, die im Wohngebiet nahe der Landeserstaufnahmestelle wohnten. "Dort laufen oft große Gruppen entlang, zum Teil sind die Leute auch betrunken. Da hat man wahrscheinlich schon ein mulmiges Gefühl." Sie selbst mache sich aber keine Sorgen. Ähnlich sieht es eine ältere Frau, die mit einem Einkaufstrolley vor einem Supermarkt steht. "Ich sehe zwar oft Flüchtlinge vor den Geschäften oder auch unten an der Donau", sagt sie. "Aber das sind doch anständige Leute."

Bürgermeister Schärer hält den Einsatz von Polizeibeamten in Zivil als verdeckte Kräfte und nicht nur von Uniformierten dennoch für sinnvoll. Es gehe dabei nicht um Antiterror-Einsätze oder verdecktes Observieren. "Die Polizei wählt die angemessenen Maßnahmen - sie weiß das am besten", sagt er.

In der Stadt mit 17.000 Einwohnern leben 400 Flüchtlinge in der Erstaufnahme-Einrichtung. In vorläufigen Gemeinschaftsunterkünften sind 120 untergebracht und 170 - Schärer zufolge bereits relativ gut integriert - in der sogenannten Anschlussunterbringung. Es seien nur kleine Gruppen auffällig. Diese hätten aber die Stimmung verändert.

Das sagt auch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der evangelischen Kirche in Sigmaringen. "Es ist traurig, dass diese Gruppen so eine Macht haben, dass alle nur noch davon reden", sagt die Frau. Sie selbst hat nach eigenen Angaben unter anderem in der Kleiderkammer der Stadt geholfen und dabei viel Gutes mit Flüchtlingen erlebt. Sie bemühe sich, auch anderen von den positiven Erfahrungen zu erzählen. "Von den Beispielen, wo die Integration gut gelingt, spricht man meist nicht", sagt sie. "Sondern nur von den negativen."