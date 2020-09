Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Am Tag, der als "Schwarzer Donnerstag" in die Geschichte des Landes eingehen sollte, kommt Wolfgang Schorlau früh morgens in den Schlossgarten, Bernhard Bauer spät in der Nacht. Schorlau, Krimi-Autor, Stuttgart-21-Gegner, liiert mit einer Grünen-Politikerin, und Bauer, Ministerialdirektor a.D., Projektbefürworter, CDU-Mitglied, eint wenig bis auf das Alte, 69. Aber den 30. September 2010, als der Polizeieinsatz zur Räumung des Schlossgartens eskalierte, kriegen beide nicht aus ihrem Kopf.

Schorlau war am Morgen bei einer Schülerdemo, um sich für eine Romanfigur inspirieren zu lassen. Die Kundgebung sollte durch die Innenstadt führen. Dann hieß es: Alle in den Park, sie wollen an die Bäume ran! So wurde Schorlau ungeplant zum Augenzeugen.

Zehn Jahre später sitzt er vor dem Café "Wunderkammer" im Stuttgarter Bohnenviertel, wo die Gegner bei der Volksabstimmung im November 2011 eine Mehrheit hatten. "Was dort abgegangen ist im Park, war eine extrem überzogene, beispiellose Gewalt gegen Jugendliche und Kinder. So etwas hatte ich noch nicht erlebt." Eigentlich solle Pfefferspray den Gebrauch von Schusswaffen verhindern, sagt er. "Aber dort wurde völlig willkürlich auf die Kinder eingesprüht." Schorlau weiß um die Wirkung von Worten, seine Krimis würzt er brisanten zeithistorischen Bemerkungen. "Das war eine extreme Orgie von Gewalt. Das war etwas, was man heute eher mit dem Namen des weißrussischen Autokraten Lukaschenko verbindet als mit der baden-württembergischen CDU, die dafür verantwortlich ist."

Bernhard Bauer ist zu der Zeit Amtschef im Umweltministerium. Als er auf Flügel-TV, dem Sender der S-21-Gegner, sieht, wie ein Pulk Schüler Richtung Schlossgarten rennt, denkt er: Jetzt wird’s richtig schwierig! Denn die Polizei ist mit der Gitterlinie noch nicht fertig. Dann kommen Gerüchte auf, dass die Rodungen, die die Polizei sichern soll, nicht stattfinden dürften. Erst gegen 20 Uhr erreicht ihn vom Eisenbahn-Bundesamt die Nachricht, dass es kein Fällverbot gebe. Es müssten nur Äste gesichert werden, in denen sich Juchtenkäfer befinden könnten. Bauer geht in der Nacht in den Park, um zu schauen, ob das auch passiert.

Bernhard Bauer. Foto: dpa

Zehn Jahre später sitzt der frühere Spitzenbeamte in einem Konferenzraum im "Infoturm Stuttgart". Seit 2019 führt er den Verein "Bahnprojekt Stuttgart Ulm" an, der für S 21 wirbt. Wenn er aus den Fenstern blickt, sieht er die riesigen Kelchstützen, den Fortschritt des Projekts. Bauer gerät dann ins Schwärmen. Aber er weiß auch um den Schatten des "Schwarzen Donnerstag". "Es tut mir heute noch persönlich leid, was da alles passiert ist, dass es so viele Verletzte gab, bei den Demonstranten wie auch bei der Polizei." An dem Tag sei alles schiefgelaufen. Keiner der Beteiligten habe damit gerechnet. "Wenn die Projektkritiker sagen, der Stefan Mappus wollte das mit aller Gewalt durchziehen, kann ich nur sagen: Das ist Quatsch."

Später im Gespräch sagt Bauer, dass S 21 alle Genehmigungen hatte, gerichtsfest bis zum Schluss sei. Trotzdem seien die Anfeindungen massiv gewesen. "‚Lügenpack’, ‚Grube in die Grube’ oder ‚Mappus an den Galgen’: Darüber sind alle hinweggegangen, kein Spitzenpolitiker hat diese Äußerungen jemals angeprangert, im Übrigen auch die Presse nicht."

Der Konflikt hat Wunden geschlagen, die bis heute nicht verheilt sind. Der 30. September ist eine Zäsur. 2015 urteilt ein Gericht, dass der Einsatz nicht rechtmäßig war. Direkt nach dem "Schwarzen Donnerstag" meldet die Polizei 16 verletzte Beamte und 114 Demonstranten, Kritiker sprechen von mindestens 400. Das Bild eines Rentners mit verletzten Augen geht um die Welt. Tags darauf demonstrieren 100.000 Menschen.

CDU-Regierungschef Stefan Mappus, der mal gesagt hatte, er nehme den "Fehdehandschuh", setzt nun Heiner Geißler als Schlichter ein. Der Schachzug trägt dazu bei, das Projekt doch noch zu retten. Aber im März 2011 verlieren Mappus und die CDU die Macht. Daran hat der "Schwarze Donnerstag" nicht den Hauptanteil. Aber die Bilder vom Einsatz mit Wasserwerfern tragen dazu bei.

S 21-Gegner Wolfgang Schorlau. Foto: dpa

"Die Bewegung war nie so stark wie am Abend des 30. September", sagt Schorlau. "Die Projektgegner haben sich dann zu billig in die Schlichtung bugsieren lassen. Sie waren in einer Position der Stärke, aber haben keinen Preis verlangt", trauert er einer aus seiner Sicht vertanen Chance nach. "Das Mindeste wäre der Rücktritt des Polizeipräsidenten und des Innenministers gewesen."

Dass die Geißler-Runde dem Protest die Spitze nahm, erklärt Bauer anders: "Die Schlichtung hat unglaublich zu Transparenz und Akzeptanz beigetragen. Man hat über Fakten geredet, nicht mehr über Gefühle." Beim Volksentscheid stimmten landesweit 41,4 Prozent für Ausstieg, 58,9 Prozent für Weiterbau. Ein klarer Sieg für Befürworter wie Bauer.

Schorlau sagt, die Bewegung habe trotzdem etwas bewirkt: Sie habe die Hemmschwellen gesenkt, sich unmittelbar einzumischen. "Die schwäbische Seele bestand damals aus 70 Prozent Untertan und 30 Prozent Anarchist. Durch Stuttgart 21 hat sich dieses Verhältnis ein bisschen verschoben. Wahrscheinlich ist es jetzt so wie der Ausgang des Volksentscheids."

Baden-Württemberg sei bei der Bürgerbeteiligung heute viel weiter als 2010, auch weiter als andere Bundesländer, sagte Gisela Erler, 74, in ihrem Büro im Clay House, direkt neben der Villa Reitzenstein, von der aus Winfried Kretschmann das Land regiert. Nach seinem Wahlsieg 2011 hat der grüne Ministerpräsident die Soziologin und Unternehmerin als "Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung" in sein Kabinett geholt. Erler, Tochter von Fritz Erler (SPD), verheiratet mit dem ehemaligen CDU-Planungschef Wanfried Dettling, sollte der "Politik des Gehörtwerdens" Struktur geben, um Konfrontationen à la S 21 künftig zu vermeiden.

Ihr erster Auftrag war ein Leitfaden, um Bürger früh bei Infrastrukturprojekten einzubinden. "Ich kam 2011 in das Regierungspräsidium Tübingen. Da saßen etwa 80 Planer. Die Stimmung war feindselig", blickt Erler zurück. "Der Duktus war: Du kommt aus Berlin, du bist keine Juristin, du hast keine Ahnung – und du willst uns einen Leitfaden geben? Bei den Regierungspräsidien hieß es dann, man benötige mindestens 100 zusätzliche Stellen, um ein Mehr an Bürgerbeteiligung stemmen zu können. Das waren die Kämpfe damals."

Erler zeigt Broschüren, die Erreichtes dokumentieren, Formate, die Kritiker einbinden, nicht ausgrenzen. "Unsere Beteiligungsprozesse machen die Verfahren nicht länger, sie machen sie auch nicht kürzer. Sie bewirken zweierlei: Es steigt die Verfahrens- und die Projektakzeptanz. Und: Etliche Projekte verbessern sich auch. Wenn Bürger mitreden, kommt relativ oft eine Idee, die die Verwaltung noch nicht hatte, das Projekt aber voranbringt." Ihr wichtigster Erfolg sei es, dass man an der "DNA der Beamtenkultur" gearbeitet habe.

Und der Streit um S21? Der Bauzaun mit Protestbannern steht im Haus der Geschichte, die Montagsdemos locken noch ein paar Hundert, nicht mehr Zigtausende. "An der Absurdität des Projekts hat sich nichts geändert: Wir werden in x Jahren für viel Geld einen Bahnhof haben, der nur schlecht funktioniert", sagt Schorlau. Bauer prognostiziert das Gegenteil: "Ich gehe davon aus, dass in spätestens 30 oder 40 Jahren alle den Menschen dankbar sein werden, die die Idee für dieses Jahrhundertprojekt hatten."