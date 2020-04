Eppingen/Heilbronn. (pol/van) Zu einer filmreifen Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem Jugendlichen ist es am Montagabend in Heilbronn gekommen.

Der 17-Jährige nahm sich offenbar nach einem Streit mit seiner Freundin in Eppingen unbemerkt die Autoschlüssel seines Bruders und setzte sich ans Steuer, wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichten.

Gegen 22.35 Uhr wurde das Fahrzeug der Polizei gemeldet. Der Jugendliche soll auf der B293 bei Leingarten mehrmals Fahrzeuge überholt und dabei mindestens zwei Autofahrer gefährdet haben. Nur durch die gute Reaktion dieser Verkehrsteilnehmer konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden, so die Beamten weiter.

Im Bereich des Industriegebiets West in Heilbronn-Böckingen sah die Polizei erstmals das Fahrzeug, das viel zu schnell und mit eingeschaltetem Fernlicht unterwegs war. Haltezeichen der Beamten ignorierte der Raser.

Es folgte eines Verfolgungsjagd durch das ganze Heilbronner Stadtgebiet. Dabei soll der Jugendliche mehrere rote Ampeln und Verkehrsregeln missachtet haben. Das Licht hatte er am BMW ausgeschaltet. Kurze Zeit verlor die Polizei das Fahrzeug aus den Augen.

Auf dem Wertwiesenparkplatz im Bereich der Sontheimer Landwehr nahmen die Beamten die Spur wieder auf. Der BMW parkte dort. Beim Annähern einer Streifenwagenbesatzung startete der Fahrer den Motor erneut und versuchte wegzufahren. Um den Fahrer am Wegfahren zu hindern, schossen die Beamten auf den Vorderreifen des Fahrzeugs. Trotz Platten gelang dem Jugendlichen erneut die Flucht. Ohne Licht fuhr er über eine Böschung über die Sontheimer Straße in Richtung Heilbronn Stadtmitte.

"Versuche, das Fahrzeug, welches nun auf der Felge fuhr, zu stoppen, scheiterten aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Flüchtenden", berichtet die Polizei weiter. Der Raser überholte einen Streifenwagen, der sich vor den ihn gestellt hatte. Diesen versuchte er allerdings abzudrängen.

Als Geisterfahrer entgegen der Fahrtrichtung raste der Jugendliche weiter in Richtung Innenstadt. Im Bereich des Amtsgerichts musste der Fahrer eines silbernen Kastenwagens stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern. Im Bereich eines dortigen Dönerladens mussten außerdem fünf bis zehn Personen zur Seite gehen, weil das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf sie zuraste.

Trotz Personenverkehr steuerte der 17-Jährige auf die Fußgängerzone der Sülmerstraße zu und raste komplett bis zum K3 durch. Nur kurze Zeit später kam es schließlich in der Turmstraße zur Kollision mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei.

Daraufhin flüchtete ein junges Mädchen aus dem Auto, das von der Beifahrerseite ausgestiegen war. Die Polizei konnte die 15-Jährige und den 17-Jährigen trotz Widerstand festnehmen. Dieser wurde bei der Festnahme leicht verletzt.

Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann 1,3 Promille Alkohol im Blut. Bei dem Mädchen handelt es sich um die Freundin des Rasers.

Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Der Pflasterbelag der Fußgängerzone wurde von der Fleiner Straße bis zum K3 beschädigt. Am Streifenwagen entstanden circa 15.000 Euro Schaden.

Bis zur weiteren Entscheidung der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 17-Jährige in Gewahrsam gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise gehen an die Verkehrspolizeiinspektion in Weinsberg, Telefon 07134/5130.