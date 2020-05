Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Sieben Wochen waren alle Schulen im Land wegen Corona komplett geschlossen. Am Montag startet für gut 20 Prozent der Schüler wieder Unterricht in ihren Klassenzimmern. Die wichtigste Fragen und Antworten:

Wer geht in die Schule? Nur Schüler, die mehr oder weniger kurz vor Abschlüssen stehen. An allgemeinbildenden Schulen sind das jene, die dieses oder nächstes Jahr Abschlussprüfungen haben: an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe also die Stufen 11 und 12, bei G9 entsprechend 12 und 13. An Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen sind es die Klassen 9 und 10. Das gilt auch für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Hauptschüler der Klasse 8, die 2021 den Abschluss anstreben, sind ausgenommen, laut Kultusministerium "aus Kapazitätsgründen". Mit derselben Begründung geht es auch an beruflichen Schulen nur für aktuelle Prüflinge los.

Sind das dann alle? Nein, in den Schulen gibt es eine Notbetreuung für die Klassen 1 bis 7. Das ist aber kein regulärer Unterricht sondern eine Beaufsichtigung für Kinder, deren Eltern kein Homeoffice machen können. Außerdem sollen Lehrer auch jene Schüler einbestellen, die von bisherigen und auch weiter laufenden Fernlernangeboten "nicht erreicht wurden", wie es in der Verordnung heißt.

Muss man erscheinen? Grundsätzlich ja, aber wer Vorerkrankungen hat oder zum Beispiel mit Angehörigen aus einer Risikogruppe zusammenlebt, kann sich ohne ärztliches Attest abmelden. Eltern können minderjährige Kinder entschuldigen, Volljährige können das selbst tun. Lehrer aber müssen antreten, wenn ihre Schulleitung sie anfordert – es sei denn, die Lehrkraft ist über 60 Jahre alt, schwanger oder hat aufgrund einer Vorerkrankung ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19.

Um wie viele Schüler geht es? Landesweit wären es rund 330.000 Schüler, also rund 22 Prozent der gesamten Schülerschaft. Fast die Hälfte davon, rund 150.000 Schüler entfallen auf berufliche Schulen.

Und der Rest? Für alle übrigen Schüler soll es weiter Fernunterricht geben.

Wie viele Lehrer kommen? Die landesweiten Zahlen sind unklar. Als einsetzbar gelten etwa 75 Prozent, also gut 100.000 Pädagogen. In der Regel unterrichten die Lehrer jener Klassen, die nun wieder anfangen. Um das Ansteckungsrisiko zu verringern, müssen aber Klassen aus Platznot aufgeteilt werden. Dafür müssen entweder Ersatzlehrer einspringen, oder der Lehrer muss zwischen Räumen hin und herwechseln.

Was wird unterrichtet? Der Präsenzunterricht dient der Prüfungsvorbereitung, "vorrangig" in schriftlichen Prüfungsfächern. Klausuren und Tests sollen keine mehr werden. Praktischer Sportunterricht darf nicht stattfinden.

Und die Infektionsgefahr? Die ist natürlich da, soll aber durch Abstands- und Hygieneregeln verringert werden. Beispielsweise sollen Schulbeginn und Pausen gestaffelt erfolgen und vieles mehr. Das Kultusministerium hat dazu eine umfangreiche Handreichung ins Internet gestellt. Verantwortlich für die Einhaltung der Regeln sind die Schulen vor Ort.

Wer folgt als nächstes? Laut Ministerium sollen alle Schüler dieses Schuljahr wenigstens noch einmal in die Schulen kommen. Als nächstes sollen Grundschulen für Viertklässler öffnen – der Termin ist noch unbekannt.