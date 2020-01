Von Roland Muschel

Schöntal. Lässt sich Wahlerfolg planen? Die Spitzenkandidatin der CDU Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann, und Generalsekretär Manuel Hagel sind jedenfalls gewillt, von Siegern zu lernen. Das Duo war im November 2019 in Wien und im Dezember in Dresden. Hagel war zudem in Kopenhagen. Nun präsentiert das Duo im Kloster Schöntal im Hohenlohekreis bei der jährlichen Klausurtagung des Landesverbands die Erkenntnisse der Reisen.

Sie wolle eine "Zuhör-Tour" machen, kündigt die Spitzenkandidatin an, sie wolle sich die Themen der Menschen anhören und nicht immer schon die Antworten parat haben. "Das wird ein starkes Element sein, um die Stimmungen im Land und die Sorgen und Nöte der Bürger aufzunehmen." Stark setzt sie auf soziale Medien: "Das Wahlplakat der Zukunft hängt im Netz."

Eisenmann, 55, und Hagel, 31, wollen der CDU ein modernes Image verpassen und eine neue Strategie für den Wahlkampf. In Österreich hat sich Eisenmann die Erfolgsformel für den Wahltriumph von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklären lassen, in Sachsen die Hintergründe der Aufholjagd ihres Parteifreunds Michael Kretschmer. Dessen CDU-Verband war zehn Wochen vor der Wahl im September 2019 in Umfragen von 39,4 Prozent bei der Wahl 2014 auf 24 Prozent abgestürzt, kam dann aber noch auf 32,1 Prozent und vor der AfD ins Ziel.

In Kopenhagen hat Hagel die Zutaten für den Sieg der dänischen Sozialdemokraten studiert. Auch mit den CDU-Wahlkämpfern in Nordrhein-Westfalen hat er sich ausgetauscht, wo Armin Laschet 2017 die populäre SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ablösen konnte.

Das Ziel der Bemühungen ist klar: Die Südwest-CDU will nach dann zehn Jahren Abstinenz - die ersten fünf in der Opposition, die zweiten fünf als Juniorpartner der Grünen - zurück in die Villa Reitzenstein. Eisenmann soll die erste Ministerpräsidentin des Landes werden und den grünen Amtsinhaber Winfried Kretschmann aufs Altenteil befördern.

"Es geht um alles. Wir müssen es diesmal schaffen", hat Hagel vor der Tagung auf die Bedeutung hingewiesen. Bei einer weiteren Niederlage, so die Befürchtung im Landesverband, könnte die Südwest-CDU das Schicksal der Parteifreunde in Rheinland-Pfalz teilen, die darben seit 29 Jahren in der Opposition. "Wie spielen auf Sieg, nicht auf Platz", betont auch CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart vor den 180 Funktionsträgern – Abgeordnete aus Bundestag, Landtag, Europaparlament, Kreisgeschäftsführer, Kreisschatzmeister, Landräte und Oberbürgermeister. "Die CDU ist da, die CDU hat Lust auf Gestaltung", verdeutlicht Eisenmann ihren Führungsanspruch.

Die Klausur hat so mehrere Funktionen. Die Spitzenkandidatin holt sich mit ihrer Rede und Gastbeiträgen eines Demoskopen, eines Leiters eines auf digitalen Wahlkampf spezialisierten Kampagnenbüros und des Generalsekretärs der Sachsen-CDU, Alexander Dierks, Rückendeckung für einen Wahlkampf, der stark auf ihre Person zugeschnitten sein wird und der die im Schnitt 60 Jahre alte Mitgliedschaft ins digitale Zeitalter mitnehmen soll.

Zugleich soll das Treffen 56 Wochen vor der Wahl im März 2021 Zuversicht stiften und die Botschaft nach innen wie außen aussenden, dass die CDU allen Popularitätswerten des grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und allen Umfragen zum Trotz die Wahl gewinnen kann. Auf den Zuspruch des bayerischen CSU-Regierungschefs müssen die Teilnehmer in Schöntal aber verzichten: Markus Söder hat kurzfristig aus familiären Gründen abgesagt. Der Aufbruchsstimmung tut das keinen Abbruch.

Hintergrund Für mehr Hilfen für Bauern, gegen mehr Steuern Drei Positionspapier hat die Südwest-CDU auf ihrer Klausur verabschiedet. In der "Schöntaler Erkärung" fordert die Partei unter anderem Technologieoffenheit bei der Entwicklung neuer Antriebe fürs Automobil, einen massiven Ausbau von Wasserstoff-Tankstellen und technologischen Fortschritt statt Verbote im Kampf gegen den [+] Lesen Sie mehr Für mehr Hilfen für Bauern, gegen mehr Steuern Drei Positionspapier hat die Südwest-CDU auf ihrer Klausur verabschiedet. In der "Schöntaler Erkärung" fordert die Partei unter anderem Technologieoffenheit bei der Entwicklung neuer Antriebe fürs Automobil, einen massiven Ausbau von Wasserstoff-Tankstellen und technologischen Fortschritt statt Verbote im Kampf gegen den Klimawandel. In einer Erklärung zur Zukunft der Landwirtschaft äußert der Landesverband "Verständnis für den Unmut über die geplanten Verschärfungen beim Düngen". Gefragt seien "länderspezifische Regelungen und damit mehr Spielraum für die Landwirtschaft in Baden-Württemberg". Dia absehbaren Kürzungen im EU-Agrarhaushalt müssten teils durch Bundes-, teils durch Landesmittel kompensiert werden. Die CDU stehe an der Seite der Bäuerinnen und Bauern, sagte Landechef Thomas Strobl. In einem Finanzpapier lehnt der Verband zudem die Entschuldung von Kommunen durch den Bund ab. "Aus Altschulden der Kommunen dürfen nicht einfach Neuschulden des Bundes werden", heißt es in dem Beschluss. Der wendet sich auch gegen jegliche Form von Steuererhöhungen. Die Konjunktur solle besser angekurbelt werden, indem die bestehenden Spielräume für Investitionen und Entlastungen genutzt würden. Überschüsse aus dem Bundeshalt sollten zur Strompreissenkung genutzt werden, forderte Strobl.

Dabei liegt die Partei, die bis 2011 auf das Ministerpräsidentenamt abonniert schien, seit der Wahl 2016 hinter den Grünen. In der aktuellsten Umfrage von Ende Oktober 2019 notierte das Institut Insa die Grünen bei 30 und die CDU bei 27 Prozent. In einer Erhebung von Infratest Dimap vom September 2019, als Kretschmann seine Kandidatur für eine dritte Amtszeit ankündigte, lagen die Grünen sogar bei 38 und die CDU bei 26 Prozent.

Doch Kretschmann sehen die Christdemokraten aufgrund des anstehenden Wechsels seines Berliner Statthalters Volker Ratzmann in die Wirtschaft, des Verzichts des grünen Stuttgarter OB Fritz Kuhn auf eine erneute Kandidatur im Herbst und der Ankündigung von Finanzministerin Edith Sitzmann und Umweltminister Franz Untersteller, 2021 der Politik ebenfalls den Rücken zu kehren, geschwächt. "Bei der Flucht von Fachpersonal kann man nicht gerade von Stärkung schwächen", sagt Eisenmann.

Hinter verschlossener Tür versucht Hagel mit einer Power-Point-Präsentation die zur Schau gestellte Zuversicht mit Zahlen zu unterfüttern. Er stellt eine Erhebung vor, laut der sich 69 Prozent der Baden-Württemberger an der Spitze des Landes eine Person wünschen, die "entscheidungsfreudig" ist. Die alternativ präsentierte Variante "moderierend" bevorzugen demnach nur 18 Prozent. Für Eisenmann kann das eine Chance sein, in Porträts wird sie häufig als "entscheidungsfreudig" beschrieben; Kretschmann eher als ein präsidial-moderierend.

Das Wählerpotenzial der Südwest-CDU sehen Demoskopen bei 35 Prozent. Um es auszuschöpfen, empfehlen die hinzugezogenen Experten der Partei, mehr auf die grün-schwarzen Wechselwähler zu zielen als auf diejenigen, die zur AfD abgewandert sind. Dabei soll die CDU auf die Themen setzen, bei denen ihr die potenzielle Wählerschaft hohe Kompetenzwerte zuweist, also Wirtschaft und Finanzen, aber auch Bildung und Verkehr, und diese mit zielgruppenspezifischen Kampagnen in den sozialen Medien befeuern.