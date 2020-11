Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Mannheim. Am Ende merkt Winfried Kretschmann selbst, dass er über das Ziel hinausgeschossen ist. "Das war jetzt ein bisschen eine Ansprache des Ministerpräsidenten", gibt sich der Grüne zerknirscht. "Das müsst ihr mir ein bisschen nachsehen."

Zwei Stunden lang hatte sich der 72-Jährige zu diesem Zeitpunkt schon mit Dutzenden Jugendlichen aus Mannheim digital zusammengeschaltet. "Sag’s Kretschmann" heißt das Format, bei dem der Landesvater an zwei Abenden unterschiedlichen Gruppen Rede und Antwort stand. Die Teilnehmer hatten sich vorab auf die Begegnung vorbereitet. Schwerpunkte waren der gesellschaftliche Zusammenhalt, vor allem aber die Klimapolitik. Und die Jugendlichen brachten das Gründungsmitglied der Grünen durchaus ins Schwitzen – weil Kretschmann sich zwischendurch doch mehr als einmal in den Hinweis retten musste, "wie Politik in der Praxis funktioniert".

Deutlich wurde vor allem, wie hohe Erwartungen die Jugendlichen an ihre Schulen haben – und dort enttäuscht werden.

Beispiel Digitalisierung: Ernüchtert berichtet Gymnasiast Paul davon, dass in seiner Schule zwar seit Jahren "Smartboards" – also digitale Tafeln – in den Klassenzimmern hängen, aber er sie in dreieinhalb Jahren nur zwei Mal im Einsatz gesehen habe. Die Lehrer seien unwillig und überfordert, so seine Beobachtung. Die ganze Debatte über die digitale Ausstattung von Schulen in der Corona-Zeit sei jedoch Unsinn, wenn selbst die vorhandene Technik nicht genutzt werde, so seine Meinung.

Kretschmann fällt dazu nicht viel mehr ein, als sich "schon etwas geschockt" zu zeigen. Auch wenn er generell zugibt, dass Deutschland bei der Digitalisierung der Schulen hinter anderen Industrieländern "hinterher hinkt" und vieles erst am Anfang stehe: So ein Praxisbericht wie aus Mannheim verschlägt ihm kurz die Sprache.

Enttäuscht sind die Jugendlichen von ihren Pädagogen auch beim Thema Klimaschutz. "Es wird meist abgetan mit den Worten: Fahrt halt mehr Fahrrad und esst weniger Fleisch", erzählt Elftklässlerin Johanna. Ihr Gefühl: Bei dieser wichtigen Zukunftsfrage werde zu viel individuelle Verantwortung bei den Schülern abgeladen, die Maßnahmen, die in der "großen" Politik beschlossen werden müssten, seien hingegen kein Thema. Und, so betont sie, das sei nicht nur ihre persönliche Erfahrung an ihrer Schule. Viele empfänden das so. Da müsse doch mal Klartext gesprochen werden.

Ein Wunsch, der Kretschmann politisch zusagen müsste – für die Schulpraxis aber eher schwierig ist. Lehrerinnen und Lehrer könnten nicht einfach "rumpolitisieren", stellt er klar. "Ihr erwartet da ein bisschen zu viel", sagt er, "obwohl mir das sehr sympathisch ist." Es gehöre aber nicht in den Unterricht, ob man die Klimapolitik der CDU besser finde als die der Grünen. Aufgabe der Schule sei es, Grundlagenwissen zu vermitteln, so dass eigene Urteile möglich seien. Mit fundiertem Wissen, indem man beispielsweise den Treibhauseffekt verstehe oder nachvollziehen könne, welche Prozesse bei steigenden Temperaturen in der Natur abliefen. Wer sich engagieren wolle, der könne das auch. "Da müsst ihr nicht so am Unterricht kleben", sagt der frühere Biologie-Lehrer.

Und schließlich nimmt Kretschmann den Schülern auch noch die Hoffnung, dass es soetwas wie ein Schulfach "Anti-Rassismus" geben könne. Denn die Jugendlichen nehmen fremdenfeindliche Entwicklung als gesellschaftliches Problem wahr, dem sie gerne etwas entgegengesetzt sehen würden. Fortbildungen für Lehrer, Kampagnen an den Schulen und eben ein eigenes Schulfach – das sind ihre Wünsche.

Auch hier zeigt sich Kretschmann eher skeptisch. "Wir können nicht jedes Mal, wenn wir ein neues Problem haben, ein neues Fach aufmachen", sagt er. Stattdessen müsse man dann, wenn es entsprechende Vorfälle gebe, direkt aktiv werden. "Gibt es in euren Schulen Rassismus?", fragt er. Dann sei Zivilcourage gefragt. Und: "Es ist kein einziger Lehrer gehindert, aktuelle Dinge in den Unterricht zu holen."

Ob die Jugendlichen am Ende zufrieden sind mit dieser Begegnung? In der Abschlussrunde zeigen sie sich zwar erfreut, dass so ein "hoher" Politiker sie gehört hat. So ganz reicht es aber nicht. Einmalig, so der Tenor, solle diese Begegnung bitte nicht bleiben. Zumal viele den Verweis auf die politische "Praxis" nicht unwidersprochen akzeptieren wollen.