Brackenheim. (rnz) In den vergangenen Monaten wurde in der Stadt Brackenheim das Fundament für eine hochwertige, wohnortnahe Versorgung durch ein neues Gesundheitszentrum gelegt. Jetzt steht der Rohbau für das SLK-Gesundheitszentrum im Zabergäu. War die Verlagerung des stationären Krankenhausbetriebes an das Heilbronner Klinikum am Gesundbrunnen bei vielen Brackenheimern mit der Sorge um die medizinische Grundversorgung verbunden, wird jetzt sichtbar, wie die Zukunft aussieht.

„Angesichts der immer schwierigeren Rahmenbedingungen bin ich froh, dass wir die notwendigen Strukturveränderungen in Brackenheim und Möckmühl rechtzeitig herbeigeführt haben. Mit den beiden Gesundheitszentren können wir weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung leisten“, sagte der Heilbronner Landrat Detlef Piepenburg.

Im rund 16 Millionen Euro teuren Neubau, dessen Kosten sich Stadt und Landkreis sowie die SLK etwa zur Hälfte teilen, wird sowohl der DRK-Rettungsstützpunkt seinen Platz finden als auch die orthopädisch-chirurgische Praxis Dr. Tischer und Dr. Golter, das „Reha Rondell“ im Gesundheitszentrum Brackenheim sowie die hausärztliche Notfallpraxis. Neben diesen Mietern zieht zudem die Geriatrische Rehaklinik Brackenheim der SLK-Kliniken in die neuen Räume um.

Darüber hinaus hat der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am 27. November die Aufnahme einer Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) des Klinikums am Weißenhof (Weinsberg) positiv beschieden. „Ein großer Erfolg. Die PIA hier einzurichten, war uns eine Herzensangelegenheit, für die wir uns gemeinsam mit dem Klinikum am Weißenhof sehr stark eingesetzt haben“, sagte Dr. Thomas Jendges, Geschäftsführer der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH, und erläuterte: „Dies ist ein absoluter Gewinn für die Bevölkerung vor Ort und bildet steigende Bedarfe in diesem Fachbereich ab.“

Außerdem gibt es noch Platz für eine weitere Arztpraxis. Insbesondere für einen Allgemeinmediziner böten sich die Räume an, denn auch im Zabergäu sei absehbar mit Versorgungsengpässen im hausärztlichen Bereich zu rechnen, heißt es von Seiten der SLK. Bis zur Fertigstellung des Neubaus verbleiben die Geriatrische Rehabilitation sowie die ambulanten Einrichtungen der Notfallversorgung – die Rettungswache und die KV-Notfallpraxis – die orthopädisch-chirurgische Praxis und das Physiotherapiezentrum im ehemaligen Krankenhaus Brackenheim. Die neu hinzukommende Psychiatrische Institutsambulanz soll bereits im Januar des kommenden Jahres ihren Betrieb aufnehmen, allerdings ebenfalls zunächst noch in Räumen des Altbaus.

Info: Der Verbund der SLK-Kliniken verfügt über mehr als 1400 Betten und ist der größte Gesundheitsdienstleister der Region. Das Behandlungsspektrum reicht von der wohnortnahen Grundversorgung bis zur Spitzenmedizin in zertifizierten Zentren. Jährlich werden mehr als 70.000 Patienten stationär und über 170.000 Patienten ambulant behandelt sowie rund 3000 Kinder entbunden. Der SLK-Verbund hat rund 5400 Mitarbeiter.