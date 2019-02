Reutlingen/Heilbronn. (dpa/lsw) Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst sind am Mittwochmorgen Busfahrer in Baden-Württemberg in einen Warnstreik getreten. Fahrgäste in den Regionen Reutlingen, Tübingen, Göppingen, Geislingen und Karlsruhe müssen sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi den ganzen Tag über auf einen eingeschränkten Busverkehr einstellen.

In Tübingen und Reutlingen sei der Linienbusverkehr mit Ausnahme der Strecke zum Reutlinger Flughafen komplett lahmgelegt, teilte ein Verdi-Sprecher mit. In Karlsruhe und Geislingen fahren demnach noch vereinzelt Busse, in Göppingen so gut wie keine.

Am Dienstag waren schon der Busverkehr in Heidenheim von Warnstreiks betroffen, am Donnerstag sollen die Aktionen im Landkreis Heilbronn, in Crailsheim, Schwäbisch Hall und Tuttlingen fortgesetzt werden.