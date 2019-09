Region Heilbronn. (RNZ) Der gesamte öffentliche Verkehr in Deutschland vereint in einer App: An dieser Vision arbeiten derzeit mehr als 20 Verkehrsunternehmen im Rahmen der Initiative "Mobility inside", darunter auch die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG). Um dem ambitionierten Ziel näherzukommen und die neue digitale ÖPNV-Plattform weiterzuentwickeln, sucht die AVG Testnutzer für die App.

"Die Projektpartner von ’Mobility inside’ wollen den Kunden am Ende ein komfortables und einfach zu bedienendes System anbieten. Wir möchten daher diese App auch zusammen mit den Kunden von morgen entwickeln. Die Teilnehmer der Studie sollen die Testversion der App auf Herz und Nieren prüfen und uns dann ein konstruktives Feedback geben. Diese Rückmeldung der Nutzer ist für uns sehr wichtig, um das Produkt weiter zu verbessern", erklärt AVG-Geschäftsführer Dr. Alexander Pischon.

Die Teilnehmer der Testphase, die bis Ende des Jahres dauert, müssen volljährig sein und ein iOS-Gerät ab Version 11 zur Verfügung haben (die App wird später auch für Nutzer von Android-Betriebssystemen verfügbar sein). Hier kann man sich als Mitglied für die Test-Community bewerben. Nach dem Ausfüllen eines kurzen Online-Fragebogens - abgefragt werden unter anderem die bisherige Nutzung von ÖPNV-Angeboten oder von Mobilitäts-Apps - werden die Teilnehmer für die Testphase dann nach repräsentativen Gesichtspunkten ausgewählt. Als Dankeschön erhalten die Tester eine kleine finanzielle Entschädigung.

Mit "Mobility inside" wollen die Projektpartner den gesamten öffentlichen Verkehr über eine App auf einer digitalen Plattform vereinen und dabei die verschiedenen Verkehrsträger wie ÖPNV, Fernverkehr, Car- oder Bikesharing miteinander verknüpfen. Der Anspruch der App ist es, für den Kunden die ideale Fahrt zu finden - angepasst an das individuelle Mobilitätsprofil des Nutzers.

Verschiedene Verkehrsmittel werden auf Kundenwunsch miteinander bei der Suche kombiniert. Seine Wünsche kann der Nutzer dabei jederzeit anpassen. Außerdem können Tickets von Tür zu Tür spielend leicht gebucht werden, also für den ÖPNV in der Startstadt, den Fernverkehr in die Zielstadt und schon vor der Ankunft für den ÖPNV am Zielort. Später sollen auch Leihräder, Carsharing-Autos und Taxis über die App gebucht werden können.

An der App-Entwicklung beteiligen sich unter anderem auch die Deutsche Bahn (DB), der Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV), die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB), Rhein-Neckar-Verkehr (RNV). Weitere Verkehrsunternehmen und -verbünde sollen nach und nach in die App integriert werden.