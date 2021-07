Von Armin Guzy

Lampoldshausen. Während der Jungfernflug der europäischen Trägerrakete Ariane 6 inzwischen auf Mitte 2022 verschoben wurde, schwelt hinter den Kulissen weiterhin der Streit darüber, wo die Oberstufe der Rakete künftig getestet werden soll. Am Standort Lampoldshausen forderte der scheidende Heilbronner Landrat Detlef Piepenburg nun von der Bundes- und Landesregierung eine "rückhaltlose Unterstützung" der Einrichtung im internationalen Wettbewerb. Denn auch im deutlich größeren französischen Vernon testet die Ariane-Group Triebwerke. Im Landkreis Heilbronn und in Lampoldshausen macht man sich daher Sorgen, wie zukunftssicher der über mehr als 60 Jahre gewachsene regionale Hochtechnologiestandort ist.

Das Thema "ist inzwischen auf oberster Regierungsebene angelangt", sagte der Heilbronner CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Throm der RNZ. Er hatte jüngst zu einem Ortstermin eingeladen, um mit Vertretern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), der "Ariane-Group" sowie Landrat Piepenburg und Hardthausens Bürgermeister Thomas Einfalt über die Zukunft des Standortes Lampoldshausen zu sprechen. Anwesend war auch der Koordinator der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt, der Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek.

Im Hardthäuser Wald testet das DLR im Auftrag der Ariane-Group seit vielen Jahren Raketentriebwerke. Angesichts der gestiegenen Konkurrenz und des Kostendrucks sorgen sich Politiker aus der Region um die Zukunft des Hochtechnologiestandortes. Foto: Armin Guzy

Erst vor wenigen Wochen hat Deutschland als eines von 22 Mitgliedsländern der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) dem Ariane-6-Programm fast 100 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Der Grund der Finanzspritze: Der von 2021 nach 2022 verschobene Jungfernflug, der sowohl wegen des zu engen Zeitplans als auch wegen der Hemmnisse der Corona-Pandemie nötig geworden ist, hat mehrere Zulieferbetriebe finanziell in Bedrängnis gebracht, denen nun unter anderem mit Geld der Mitgliedsstaaten geholfen wird. Das ehrgeizige und milliardenschwere Projekt der Europäer, eine eigene, wiederverwendbare, flexible und hochnutzlastfähige Trägerrakete auf den internationalen Markt zu bringen, gerät zunehmend unter Druck, nicht zuletzt durch Privatunternehmen wie "SpaceX" des Tesla-Gründers und US-amerikanischen Multimilliardärs Elon Musk.

Kürzlich ist die erste komplette Oberstufe der Rakete in Lampoldshausen eingetroffen; vor zwei Wochen wurde sie dort offiziell von der Ariane-Group an das DLR übergeben und in dessen Prüfstand eingebaut. Zuvor hatte die Oberstufe eine Reise vom Produktionsstandort in Bremen über Rotterdam und weiter auf dem Rhein nach Mannheim und den Neckar hinab bis nach Bad Wimpfen hinter sich gebracht. Von dort ging es per Schwertransport auf das DLR-Gelände, auf dem sich die Ariane-Group eingemietet hat. Mitte August sollen laut Philip Kemmler-Erdmannsdorffer, einem Sprecher der Ariane-Group, dort die sogenannten Heißlauftests unter Regie des DLR starten, bei denen die Triebwerkskomponenten unter nahezu realistischen Bedingungen umfassend geprüft werden, bevor sie dann Mitte 2022 ins All starten.

Hintergrund > Das DLR ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik für Luft- und Raumfahrt. Der Standort Lampoldshausen wurde 1959 als Versuchsgelände zum Testen von Flüssigkeitsraketentriebwerken gegründet. Heute arbeiten dort etwa 220 hochspezialisierte Beschäftigte in der Forschung und im [+] Lesen Sie mehr > Das DLR ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik für Luft- und Raumfahrt. Der Standort Lampoldshausen wurde 1959 als Versuchsgelände zum Testen von Flüssigkeitsraketentriebwerken gegründet. Heute arbeiten dort etwa 220 hochspezialisierte Beschäftigte in der Forschung und im Versuchsbetrieb von Raketentechnik. Hinzu kommen rund 260 Mitarbeiter der Ariane-Group, die in Lampoldshausen Triebwerke, Tanks und Zuleitungen für Satelliten entwickeln. Außerdem forscht das DLR seit 2016 in Lampoldshausen an einer "Power to Gas"-Anlage, in der Wasserstoff im industriellen Maßstab als Speichermedium für Energie eingesetzt werden soll. (zy)

Dafür, dass das auch in Zukunft so bleibt, setzen sich Piepenburg, Throm und Einfalt nachdrücklich ein. Denn die zwar staatsnahe, aber privatwirtschaftliche Ariane-Group ist als Hauptauftragsnehmerin für den Raketenbau, wie bereits erwähnt, sowohl zeitlich als auch finanziell unter erheblichem Druck, denn die Rakete soll schließlich möglichst schnell und günstig auf den Markt gebracht werden. Und die angestrebte "maximale Effizienz" über den gesamten Produktionszyklus der Rakete könnte einzelne Standorte ins Abseits befördern, wird befürchtet.

Laut Throm war für die Triebwerkstests ursprünglich ein "Ringtausch" zwischen Lampoldshausen und Vernon vorgesehen, was von einigen Akteuren inzwischen jedoch offenbar nicht mehr als unumstößlich angesehen wird. Um von den Kosten her auf dem Weltmarkt bestehen zu können, sollen die Produktionskosten der neuen Rakete gegenüber dem Vorgänger-Modell Ariane 5 um 40 bis 50 Prozent gesenkt werden.

Der Bund müsse daher – gerade auch gegenüber Frankreich – mit starker Stimme auftreten und sich für den Standort in Lampoldshausen einsetzen, forderte Throm nun und betonte, dass der Standort Lampoldshausen für die gesamte Region ein Leuchtturm in Sachen Innovation sei. "Mit mehr als 600 Arbeitsplätzen beim DLR und der Ariane-Group ist das Raumfahrtzentrum Lampoldshausen der größte Arbeitgeber in Hardthausen und Teil der Identität unserer Gemeinde", verdeutlichte auch Bürgermeister Einfalt den Stellenwert der Einrichtung, die sich im Hardthäuser Wald auf mehr als 50 Hektar Fläche ausdehnt.

Kemmler-Erdmannsdorffer hält die Befürchtungen indes für unbegründet. Der Standort Lampoldshausen sei schließlich "von nationalem Interesse". Außerdem werde längst an elektrostatischer Antriebstechnik getüftelt. Die ersten dieser Triebwerke seien bereits fertig, und in Lampoldshausen gebe es die Testmöglichkeiten für diese neue Antriebsform. "Das ist ein klarer Pluspunkt für Lampoldshausen", sagte Kemmler-Erdmannsdorffer.