Tübingen. (dpa) Nach einem Müllwagenunfall mit fünf Toten in Nagold hat der Fahrer ein Jahr Haft auf Bewährung bekommen. Das Landgericht Tübingen verurteilte den 55-Jährigen am Montag wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Er war am 11. August 2017 zu schnell in eine Kreuzung gefahren und mit seinem Müllwagen auf ein Auto gekippt. Dessen fünf Insassen starben: die Fahrerin (25), ihre Schwester (17), ihr Freund (22), die zweijährige Tochter und der nur wenige Wochen alte Sohn.

Laut Urteil hatte der Fahrer in dem Lkw, den er nicht gut kannte, an einem Abhang versehentlich den Tempomaten statt der Motorbremse aktiviert. In der Panik vergaß er offenbar, das Bremspedal zu treten. Für die These, eine heruntergefallene Brotbox habe das Pedal blockiert, fand ein Gutachter keine Beweise. Er schloss auch ein Bremsversagen aus, auf das sich der Fahrer berufen hatte.

Angehörige verließen den Gerichtssaal wütend, ohne die Urteilsbegründung abzuwarten. "Das Urteil ist lachhaft", sagte ein Cousin des 22-Jährigen. Er habe eine Haftstrafe als "Denkzettel" erwartet. Der Angeklagte müsse nicht in Haft zur Besinnung gebracht werden, sagt die Richterin. "Aufgrund des Unfalls ist er ein gebrochener Mann."

Der Anwalt der Eltern der getöteten Schwestern kündigte an, keine Revision einzulegen. "Auch eine Verurteilung ohne Bewährung würde an diesem Leid nichts ändern." Az.: 2 KLs 34 Js 17248/17