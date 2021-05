Stuttgart (dpa/lsw) - Die Polizei im Südwesten hat am Mittwoch die Gefahren des Zweiradverkehrs in den Blick genommen. Hintergrund für die Aktion war die bundesweite Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben". Wie ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage mitteilte, waren zwischen 6 und 13 Uhr knapp 5200 Fahrzeuge im gesamten Bundesland kontrolliert worden. Dabei registrierte die Polizei etwa 1700 Verstöße.

Die Beamten kontrollierten 3355 Radfahrer und 806 Fahrer von Pedelecs. "Allein 650 Fahrräder waren nicht verkehrssicher", sagte der Sprecher. Ihm zufolge kontrollierten die Beamten auch 1025 Autofahrer. Bei ihnen sei es beispielsweise um das verbotene Parken auf Radwegen oder um eine gefährliche Fahrweise gegangen, hieß es weiterhin. Indes seien gerade einmal 41 Kradfahrer kontrolliert worden. Wegen des schlechten Wetters seien nur wenige Motorradfahrer unterwegs gewesen.

Wie der Ministeriumssprecher mitteilte, war es das Ziel der Verkehrssicherheitsaktion, die Einhaltung von Regeln zu kontrollieren und für gegenseitige Rücksichtnahme zu werben. Zum Kontrolltag am Mittwoch wurde der Zweiradverkehr in Baden-Württemberg an 278 Stellen überprüft. Nach Angaben aus dem Innenministerium waren etwa 1150 Frauen und Männer von der Polizei im Einsatz.

Die Aktion "sicher.mobil.leben" wurde 2018 von der Innenministerkonferenz ins Leben gerufen und hat jährlich einen anderen Schwerpunkt. In diesem Jahr stehen Zweiradfahrer im Zentrum des Interesses. Nach Angaben des Innenministeriums hatte es im Jahr 2020 im Südwesten mehr als 12 400 Unfälle gegeben, an denen Radfahrer beteiligt waren. Zudem gab es knapp 4700 Motorradunfälle. Dabei kamen 71 Biker ums Leben. "Angesichts steigender Unfallzahlen im Bereich des Radverkehrs möchten wir mit unserer Präventionskampagne nachhaltig alle Verkehrsteilnehmenden erreichen", hieß es von Innenminister Thomas Strobl (CDU).

Jeder zweite ohne Helm

Mit fast 30 Kontrollen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis sowie rund 80 eingesetzten Beamten hat sich die Polizei am Mittwoch an einem bundesweiten Aktionstag zur Fahrradsicherheit beteiligt. Ziel war es, auf die Probleme und Gefahren im Radverkehr aufmerksam zu machen und das Verständnis aller Verkehrsteilnehmer füreinander zu stärken.

Insgesamt überprüfte die Polizei mehr als 1600 Personen. Darunter befanden sich 1000 Rad-, 114 Pedelec- und sieben E-Bike-Fahrer sowie 50 Benutzer von E-Scootern sowie knapp 400 Fahrer von Kraftfahrzeugen. Die Ordnungshüter stellten an dem Kontrolltag 408 Verkehrsverstöße fest, die meisten (316) entfielen auf die Radler, 85 waren es bei den Kraftfahrzeugen.

Die Radfahrer nutzten 149 mal nicht freigegebene Fuß- und Gehwege. In 78 Fällen wies die Ausstattung technische Mängel wie Beleuchtung oder Bremsen auf. 58 Radler missachteten das Rotlicht an Ampeln, 28 waren durch ihr Mobiltelefon oder Kopfhörer abgelenkt. Außerdem verzichtete etwa die Hälfte der rund 1000 kontrollierten Radfahrer auf das Tragen eines Helms.

Die Kraftfahrzeugfahrer parkten 17 Mal auf Radwegen, hielten sich in 13 Fällen nicht an den Mindestabstand beim Überholen von Radfahrern und verstießen 55 Mal gegen weitere verkehrsrechtliche Bestimmungen ohne Bezug zu den Radlern. Der überwiegende Teil der Maßnahmen bestand laut Polizei aus Gesprächen, meist sei auf Verwarnungs- oder Bußgelder verzichtet worden. Da immer mehr Menschen aufs Rad umsteigen, sind weitere Kontrollen geplant.

Update: Donnerstag, 6. Mai 2021, 19.43 Uhr