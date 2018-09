Ein ausgebranntes und in Planen gehülltes Wohnmobil steht auf einer Wiese. Zwei Menschen wurden in dem Fahrzeug tot aufgefunden. Foto: Sdmg/Gress/dpa

Pfaffenhofen. (dpa/lsw/pol) Zwei tote Menschen in einem ausgebrannten Wohnmobil in Pfaffenhofen (Kreis Heilbronn) geben der Polizei Rätsel auf. Die beiden Personen waren am Sonntagabend von der Feuerwehr gefunden worden. Zuvor hatten Anwohner den brennenden Camper auf einer Wiese am Ortsrand von Pfaffenhofen gesehen und die Rettungskräfte alarmiert.

«Die genaueren Umstände sind noch unklar», sagte ein Polizeisprecher am Montagnachmittag. Derzeit wisse man nicht, ob es sich um einen tragischen Unfall oder um ein Verbrechen handelt. Auch die Identität der beiden Toten konnte noch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Wie die Beamten berichten, soll es sich aber bei den beiden Personen um eine Frau und einen Mann handeln. Sicher war außerdem, dass das Wohnmobil aus dem Landkreis Heilbronn stammt. Die Ermittlungen werden dem Sprecher zufolge fortgesetzt. Bis es zu Ergebnissen kommt, könne es aber noch einige Tage dauern.

Von einer Verbindung mit dem Unwetter vom Sonntagabend geht zumindest der Kreisbrandmeister für Heilbronn Uwe Vogel nicht aus: «Aus meiner Sicht gibt es keinen Zusammenhang zwischen dem Sturm und dem ausgebrannten Fahrzeug», sagte Vogel der «Heilbronner Stimme».