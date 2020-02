Die Friedensbewegung stellte sich in den 80ern gegen die nukleare Aufrüstung – im Bild Bundeswehrsoldaten am 22. Oktober 1983 in Bonn. Foto: dpa

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der 11. Januar vor 35 Jahren ist vielen Heilbronnern noch gegenwärtig, er wirkt bis heute nach – und dies mit neuer Brisanz. Damals explodierte auf der "Waldheide", einem streng abgeschirmten Areal der US-Army, eine Pershing II-Trägerrakete für Atomsprengkörper, die hier gelagert waren.

Diese Atomsprengköpfe sind nicht etwa "aus der Welt", wie man bisher in Heilbronn annehmen konnte. Nein, es gibt sie noch, in Deutschland, genauer: auf dem deutschen Luftwaffenstützpunkt Büchel (bei Cochem an der Mosel). Und sie könnten auch wieder eingesetzt werden. Das treibt den Grünen-Stadtrat und Friedensaktivist Wolf Theilacker um.

Theilacker war bei der Gründung der Grünen in Karlsruhe dabei und auch schon Stadtrat, als das Unglück geschah, bei dem drei GIs ums Leben kamen und sechzehn schwer verletzt wurden. Danach war in Heilbronn und für die Friedensbewegung in Deutschland nichts mehr so wie früher. Es war offenbar geworden, was jahrelang geleugnet und verheimlicht wurde: Nur etwa einen Kilometer Luftlinie von der Bebauung einer deutschen Großstadt entfernt standen gefechtsbereite Atomraketen.

Hintergrund Die Heilbronner "Waldheide" Als an dem eiskalt-nebeligen Donnerstag, 11. Januar 1985, nach 14 Uhr, die Sirenen von Polizei- und Feuerwehr nicht mehr aufhörten und über dem Jägerhauswald eine Rauchwolke aufstieg, war schnell klar, dass auf der "Waldheide" im Osten der Stadt Heilbronn etwas passiert sein musste. Der gesamte Treibstoff der [+] Lesen Sie mehr Die Heilbronner "Waldheide" Als an dem eiskalt-nebeligen Donnerstag, 11. Januar 1985, nach 14 Uhr, die Sirenen von Polizei- und Feuerwehr nicht mehr aufhörten und über dem Jägerhauswald eine Rauchwolke aufstieg, war schnell klar, dass auf der "Waldheide" im Osten der Stadt Heilbronn etwas passiert sein musste. Der gesamte Treibstoff der ersten Raketenstufe einer Atomrakete war blitzartig abgebrannt, laut Untersuchungsbericht "aufgrund eines bislang unbekannten physikalischen Phänomens". Die auch hochpolitische Dimension des Unglücks zeigte sich erst später. In Heilbronn lebten damals in den "Wharton Barracks" und der Herbert-Hoover-Siedlung rund 4000 Amerikaner. Bis zu diesem Tag war die Bevölkerung bewusst in Unkenntnis gelassen worden, was sich auf dem seit 1951 von der US-Army genutzten und strengstens bewachten, ca. 50 Hektar großen "Fort Redleg" befand. Aufgrund des Nato-Doppelbeschlusses von 1984 wurden hier Raketen des Typs "Pershing II" samt Atomsprengköpfen stationiert. Nach Abzug der US-Army wurde das Gelände, schon früher als Exerzierplatz genutzt, renaturiert, es ist wieder eine echte Waldheide, auf der bis heute auch Schafe weiden. Das einzige noch verbliebene Gebäude aus der Army-Zeit nutzt eine Schäferei als Stall. Um dessen Erhalt als letztem authentischer Zeuge der Zeit des Unglücks gab es 2019 eine Kontroverse im Gemeinderat. Eine Sanierung war der Mehrheit zu teuer, ein neues Gedenkkonzept aber sollte es geben.

Theilacker will nicht, dass sich Geschichte des Unglücks in irgendeiner Weise wiederholen könnte, will mit Gleichgesinnten dagegen vorgehen und beruft sich dabei auch auf den Beschluss des Bundestages von 2010, der die Bundesregierung auffordert, sich gegenüber den "amerikanischen Verbündeten mit Nachdruck für den Abzug von US-Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen".

Nach seinen Recherchen wurden die Sprengköpfe der Pershing-II-Raketen inzwischen zu Freifall-Bomben (free fall bombs) umgearbeitet und gehören mutmaßlich zu den zwanzig immer noch in Büchel gelagerten Atombomben, die sozusagen "recycelt" wurden.

2009 hatte US-Präsident Barack Obama die Möglichkeit einer "atomwaffenfreien Welt" thematisiert, aber 2015 bewilligte, noch in seiner Amtszeit, der US-Kongress 300 Milliarden US-Dollar (für zunächst zehn Jahre) für ein Modernisierungsprogramm für fernlenkbare Atomwaffen. Die erste Tranche dieser atomaren Lenkbomben (180 Stück) soll noch in diesem Jahr in Europa und in der Türkei stationiert werden, 20 davon in Büchel.

Was jetzt geschehe, das sei "bitterer Hohn", sagt Theilacker. Es schreckt nicht nur die hiesige Friedensbewegung auf, die damals nach dem Unglück bundesweit prominente Unterstützung erhielt, auch die Fraktion der Grünen im Heilbronner Gemeinderat, wo sie mit acht Sitzen stark vertreten ist, will das nicht hinnehmen. Ihre demnächst in den Gemeinderat eingebrachte Resolution zu einer einvernehmlichen Entschließung "für ein Deutschland frei von Atomwaffen – keine neue Generation von US-Atombomben", wohl auch gebilligt vom Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) und unterstützt von weiteren Stadträten, richtet sich an die Bundesregierung und den Bundestag, auch unter Berufung auf den genannten Beschluss von 2010. Auch der "Parlamentskreis Atomwaffenverbot" im Bundestag, gegründet von Abgeordneten der SPD, Linken und Grünen, hat schon Unterstützung signalisiert. Theilacker hofft nun, dass das Heilbronner Vorgehen auch in weiteren Städten und Gemeinden Zustimmung und Nachahmung findet.