Stuttgart. (RNZ) Für Radfahrer-Pendler gibt es kommende Woche vom Montag bis Freitag, 20. bis 24. September, bei 550 Bäckereifilialen in Baden-Württemberg eine kostenlose Brezel. Während der Aktionswoche erhalten in Baden-Württemberg alle, die morgens mit dem Fahrrad unterwegs sind, bis 10 Uhr eine Brezel gratis. Dafür müssen sie in einer der teilnehmenden Filialen (siehe Karte) den Fahrradhelm als Nachweis vorzeigen.

Je nach Filialgröße stehen während der Aktionswoche täglich 20 bis 75 Brezeln zur Verfügung. Ausgegeben werden sie immer vom Zeitpunkt der jeweiligen Ladenöffnung an bis 10 Uhr, solange der Vorrat reicht.

Die "Pendler-Brezel" ist eine Kooperation der "Initiative Radkultur" des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg mit Bäckereibetrieben im Land und der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW).

Info: Alle teilnehmenden Filialen sind unter www.radkultur-bw.de/pendlerbrezel verzeichnet.