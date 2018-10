Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Eine Bundestagswahl bringt auch auf Landesebene einiges in Bewegung. Ein Überblick über personelle Perspektiven und strukturelle Herausforderungen.

Hoffnungsvolle "Kleine"

Die Grünen: Die Landes-Grünen blicken voller Spannung auf die anstehenden Jamaika-Sondierungen. Oder sollte man sagen: "voller Vorfreude"? Zumindest der dominierende Realo-Flügel sieht sich bestens gerüstet - und schickt mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann auch einen recht überzeugenden und überzeugten Brückenbauer nach Berlin. "Es werden jetzt keine Knackpunkte genannt", hütet er sich am Dienstag vor unüberlegten Festlegungen. Zumindest einen "harten Verhandlungsbrocken" - Innere Sicherheit mit der CDU - kennt er ja aus der eigenen grün-schwarzen Regierungspraxis. Da hat man sich arrangiert. Rumpelig könnte es, schon wegen Nickeligkeiten der Vergangenheit, mit der FDP werden. Zwei kleine Parteien, die sich profilieren müssen, die fürchten, von der Merkel-Union vereinnahmt zu werden: Das bietet Reibungsstoff.

Offen ist, wie die Südwest-Grünen personell künftig in der Bundespolitik mitmischen werden. Parteichef Cem Özdemir, der "anatolische Schwabe" aus Stuttgart, hat bereits im Vorfeld der Wahl klargemacht, dass er diesen Posten auf jeden Fall abgeben wird. In einer Jamaika-Regierung wäre der 51-Jährige als Minister gesetzt. Aber auf welchem Posten? Wirklich Außenminister? Vieles spricht dafür.

Interessant wird auch, welchen weiteren Einfluss sich die Südwest-Grünen sichern können. Die Landesgruppe stellt immerhin 13 von 67 Abgeordneten. Das ist einiges an Gewicht. Vom Realo-Flügel wird zudem schon der Name Franziska Brantner gestreut, wenn es um eine mögliche Nachfolgerin von Parteichefin Simone Peter geht. Doch so ambitioniert und gut vernetzt die Abgeordnete auch sein mag: Top-Minister aus Stuttgart, Parteichefin aus Heidelberg - es ist ein Szenario, das mit Blick auf regionale Befindlichkeiten eher unwahrscheinlich ist. Und was wird eigentlich aus Gerhard Schick, dem profilierten Mannheimer Finanzexperten vom linken Parteiflügel?

Die Liberalen: Zwölf Abgeordnete aus dem Südwesten bei 80 Liberalen insgesamt im Bundestag: Es ist eine ordentliche Hausmacht, auf die sich FDP-Landeschef Michael Theurer stützen kann. Und bei allen Unkenrufen über die "One-Man-Show" Christian Lindners: Der 50-jährige Theurer gilt durchaus als einer, der den künftigen Kurs mitgestalten kann. Vielleicht sogar als Minister? Das Wirtschaftsressort wird ihm in diversen Analysen gerne angedient. Er selbst könnte sich damit bestimmt anfreunden, zumal er im eigenen Landesverband viel Energie auch die Entwicklung "neuer" Wirtschaftsideen verwendet hat. "Blaues Wachstum" ist sein Schlagwort dazu. Unklar ist allerdings, wie die Ansprüche aufs Wirtschaftsressort in Einklang gebracht werden könnten mit den Träumen vom Finanzminister mit FDP-Parteibuch.

Die Linke: Weniger im Fokus, aber trotzdem relevant: Auch bei den baden-württembergischen Linken bewegt sich einiges. Sechs der 69 Abgeordneten kommen aus dem Südwesten, bei einem Stimmen-Plus von 1,6 Prozent auf 6,4 Prozent. Das ist mehr, als im Bundesschnitt dazugewonnen wurde. Erstmals zieht auch Parteichef Bernd Riexinger in den Bundestag ein. Seit 2012 leitet er die Bundespartei in der Doppelspitze mit Katja Kipping. Jetzt kann er hoffen, seine Machtbasis auch in der Fraktion auszudehnen - zumal die Ost-Verbände seiner Partei langsam an Wählerrückhalt verlieren. West-Linke werden wichtiger.

Volksparteien auf Positionssuche

Die CDU: Die Konservativen aus dem Südwesten können mit der FDP. Sie können auch mit den Grünen. Die Sondierungen beobachtet man also vergleichsweise entspannt - und trotzdem rumort es innerhalb der Landespartei. Im Fokus: Thomas Strobl. Beim Landesparteitag vor zweieinhalb Wochen wurde sein parteiinterner Kritiker Winfried Mack als Vize-CDU-Chef abgewählt - und zwar in einem Manöver, das insbesondere Mitglieder der Landtagsfraktion Strobl ankreiden. Er kassierte bereits damals ein schwaches Ergebnis bei seiner Bestätigung im Amt. Nur 82 Prozent Zustimmung standen auf dem Papier.

Die folgende Kritik, gerne im Schutze der Anonymität gestreut, wiegt schwer für den 57-Jährigen, der nach der Landtagswahl für die gedemütigte Partei von Berlin nach Stuttgart zog, Verantwortung übernahm und eigentlich den Wiederaufbau, das Wiedererstarken der CDU anleiten möchte. Aufreißende Gräben innerhalb der Partei sind dabei alles andere als hilfreich. Der Absturz der Südwest-CDU jetzt bei der Bundestagswahl um 11,3 Prozentpunkte lässt die Zufriedenheit keineswegs wachsen, auch wenn man den Parteichef kaum persönlich dafür verantwortlich machen kann.

Und personell? Da hängt vieles an der Zukunft von Partei-Senior Wolfgang Schäuble. Sollte der 75-Jährige wieder dem Kabinett angehören, wird es ansonsten eng für "neue" Gesichter bei den attraktiven Posten für den Landesverband. Zumal Volker Kauder bereits als Fraktionschef bestätigt wurde.

Die SPD: Böswillig könnte man sagen: Die Südwest-Sozialdemokraten sind Leid gewohnt, da haut einen auch ein solcher Wahlsonntag nicht mehr um. 2016 lief es schließlich deutlich schlechter. Tatsächlich ringt die Landespartei noch um einen Kurs. Die Landesvorsitzende Leni Breymaier offen in Frage stellen, die vor einem Jahr als neue Hoffnungsträger geholt wurde, mag niemand. Dabei hat sie die Partei bisher noch nicht wieder in die Erfolgsspur bringen können - zumindest nicht messbar, auch wenn der Absturz in Baden-Württemberg nicht ganz so tief war wie im Bundesschnitt.

Was die 16 baden-württembergischen Abgeordneten nach Berlin mitbringen werden, ist die Erfahrung, wie man nach einer gemeinsamen Regierungszeit zu einer schlagkräftigen Oppositionspartei wird. Im Vergleich zum Stuttgarter Parlament hat man zudem den "Luxus", klarer Oppositionsführer zu sein. Und nicht nur viertstärkste Kraft.

Die kommenden Monate werden sich die Sozialdemokraten wohl vor allem um eine innere Neusortierung kümmern müssen. Nach der Landtagswahl musste man sich schnell, für viele zu schnell, wieder wahlkampftauglich machen. Neue Ideen konnten noch nicht fruchten, vieles muss erst reifen. Hoffnung macht der SPD die erneute "Eintrittswelle": Ähnlich wie Anfang des Jahres zieht es jetzt wieder zahlreiche Menschen, darunter viele junge, in die altehrwürdige Partei. Ein Potenzial, das man nutzen will und muss, soll der Absturz nicht weitergehen.