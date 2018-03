Die "Osmanen" gründeten sich erst im Frühjahr 2015 in Hessen - und wuchsen seitdem rasch. Rund 400 Mitglieder sind derzeit in Deutschland bekannt. Foto: Boris Roessler

Ein großes Polizeiaufgebot sicherte den Prozessauftakt in Stuttgart-Stammheim ab. Foto: S. Gollnow

Von Roland Böhm und Sören S. Sgries

Stuttgart. Die Tat, über die im Gerichtssaal am Gefängnis Stuttgart-Stammheim verhandelt wird, zeugt von großer Brutalität: Ein Mann wird schwer verprügelt. Ihm werden die Zähne ausgeschlagen. Mit einer Beretta-Pistole wird ihm in den Oberschenkel geschossen. Später wird ihm das Projektil wieder herausoperiert - ohne Betäubung. Er wird weiter zusammengeschlagen. Tagelang. Nur mit viel Glück überlebt der Mann und kann seinen Folterern entkommen.

Die Männer, um die es geht, sind allesamt Mitglieder der türkisch-nationalistischen Straßengang "Osmanen Germania BC" - das Opfer war der Gießener Ortschef Celal S., der den Unmut seiner Kameraden auf sich gezogen hatte, weil er nicht mehr auf Kurden einprügeln wollte.

Der "Osmanen Germania Boxclub" Der "Osmanen Germania Boxclub" gilt als größte rockerähnliche Gruppierung in Deutschland. Gegründet wurde er im Frühjahr 2015 in Hessen. Weltweit werden der Gruppierung rund 500 Mitglieder zugerechnet, die sich auf 40 Ortsgruppen (Chapter) verteilen. In Deutschland sind 33 Chapter mit 400 Mitgliedern bekannt. Das Innenministerium geht von sechs Chaptern in Baden-Württemberg mit 100 Mitgliedern und Unterstützern aus. In Hessen bewegt sich die Zahl der Mitglieder nach Einschätzung des Wiesbadener Innenministeriums im mittleren zweistelligen Bereich. Die meisten sind türkische Staatsangehörige oder stammen aus der Türkei. Die Osmanen sollen enge Kontakte zur türkischen Regierungspartei AKP und dem Umfeld von Präsident Recep Tayyip Erdogan pflegen. So soll ein Erdogan-Vertrauter mehrfach Geld an die Gruppe übergeben haben, von dem unter anderem Waffen gekauft wurden. Die "Osmanen" unterliegen in Baden-Württemberg - anders als in Hessen - nicht der Beobachtung durch den Verfassungsschutz. In 100 Ermittlungsverfahren zum blutigen Konflikt zwischen den "Osmanen" und der kurdisch geprägten Gruppe "Bahoz" wurden 31 Haftbefehle gegen beide erwirkt - etwa gegen den Weltpräsidenten und den Weltvizepräsidenten der "Osmanen".

Auf der Anklagebank in Stuttgart sitzen jetzt insgesamt acht Männer, die der Gruppe zugerechnet werden. Fünf Türken, drei Deutsche. Darunter der selbst ernannte 46-jährige "Weltpräsident" der Osmanen, Mehmet B., und sein 38-jähriger Stellvertreter Selcuk S. Neben der beschrieben "Abrechnung" mit einem der ihren werden ihnen noch weitere Gewalt- und andere Delikte vorgehalten. Gut 50 Verhandlungstage sind angesetzt.

Aufmerksamkeit bekommt der Prozess aber nicht nur wegen der starken Sicherheitsvorkehrungen - ein Sprecher der Staatsanwaltschaft spricht von einer "Bedrohungslage". Bei strikten Personenkontrollen der gut 120 Zuschauer werden unter anderem zwei Teleskopschlagstöcke gefunden. Ein Mann versucht, eine Scheckkarte in den Gerichtssaal zu schmuggeln, die "zu einem spitzen, waffenähnlichen Gegenstand" umfunktioniert worden war.

Von Interesse ist der Fall auch, weil am Wochenende bekannt geworden war, dass "Osmanen" als Sicherheitsdienst in Flüchtlingsheimen eingesetzt worden waren. Ein Sprecher des Landkreises Lörrach bestätigte einen entsprechenden Bericht des "Spiegel". Demnach waren "Osmanen" zu Dutzenden als Wachmänner tätig - und bekamen damit über Umwege staatliches Geld. Die Ermittler gingen davon aus, dass die Gruppe 2016 zeitweise 50 Mitglieder für acht Unterkünfte stellten, heißt es. Die Aufträge erhielten sie ohne Wissen des Landkreises offenbar von einem Sub-Subunternehmer, wie Landkreissprecher Torben Pahl mitteilte. Prahls Angaben zufolge ging es um einen Zeitraum von Ende 2015 bis Ende 2016, in dem die "Osmanen" tätig waren. Der Landkreis habe davon erst im März 2017 erfahren.

Dem Kreis könnten keine Versäumnisse vorgeworfen werden, sagte der Hauptgeschäftsführer des Landkreistages Baden-Württemberg, Alexis von Komorowski, am Montag. Er habe die Verträge zur Bewachung der Heime korrekt formuliert und abgeschlossen. In den Verträgen habe der Kreis damals bewusst verankert, dass Rocker-Gruppierungen oder ähnliche Gruppen nicht als Sicherheitsdienst engagiert werden dürften, sagte von Komorowski. Als klar war, dass dagegen verstoßen worden sei, habe der Landkreis sofort die richtigen Konsequenzen gezogen.

Während die FDP (siehe Interview) Aufklärung fordert, erklärte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Montag: "Kein Land geht erfolgreicher gegen die Osmanen vor als Baden-Württemberg." Verfahren gegen mehr als 110 Beschuldigte, 31 Haftbefehle: Das sei die "Erfolgsbilanz unserer Arbeit alleine im vergangenen Jahr". Vorwürfe, die Gruppe werde nicht ausreichend überwacht, seien "nicht nur objektiv falsch. Sie sind fern jeder sicherheitspolitischen Sachkenntnis", so Strobl. Anders als in Hessen liege in Baden-Württemberg die Kompetenz zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität nämlich nicht beim Verfassungsschutz, sondern beim Landeskriminalamt.