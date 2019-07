Oberderdingen. (pol/dore) Ein Mann ist am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr bei einem tragischen Arbeitsunfall in den Weinbergen bei Oberderdingen-Großvillars ums Leben gekommen. Er wurde unter seinem Traktor eingeklemmt, als dieser umkippte. So heißt es im Polizeibericht.

Der Traktorfahrer war von einem Feldweg abgekommen und fuhr anschließend in den angrenzenden Acker. Dabei kam der Traktor in Schräglage, stürzte um und klemmte den Mann unter dem Traktor ein. Die Freiwillige Feuerwehr Oberderdingen eilte herbei und befreite den Mann.

Es sei sofort versucht worden, den Mann wiederzubeleben. Wie die Polizei informiert, starb der Mann noch an der Unfallstelle. Notfallseelsorger sind im Einsatz.

Die Freiwillige Feuerwehr Oberderdingen, ein Notarzt und Rettungswagen des DRK und die Polizei waren im Einsatz.