Oberderdingen. (pol/rnz) Ein 86-jähriger Mann ist am Montagmorgen um 8.30 Uhr in einem Weinberg auf der Verlängerung der Chisonestraße vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls von seinem Traktor gestürzt und gestorben. So heißt es in einem Polizeibericht.

Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Bretten und der Verkehrspolizei schlossen einen Unfall aus.