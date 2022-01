Wird das Erlebnisbad „Aquatoll“ in Neckarsulm mit der markanten Glaskuppel (links) saniert und aufgewertet oder dauerhaft geschlossen und abgerissen? Der Gemeinderat will nach Ostern darüber entscheiden, wie die künftige Bäderlandschaft in der Stadt aussehen wird. Geplant ist bereits, dass das Sportbad (rechts im Bild) in den Sommerferien generalüberholt wird. Foto: Armin Guzy

Neckarsulm. (rnz) Der Gemeinderat der Stadt Neckarsulm wird sich in den kommenden Monaten intensiv mit der Zukunft der Neckarsulmer Bäderlandschaft befassen. Dabei stehen ganz unterschiedliche Möglichkeiten zur Diskussion. Zu den grundlegenden Handlungsoptionen gehört, das Erlebnisbad "Aquatoll" komplett zu sanieren und dadurch für die Besucher attraktiver zu machen. Nach derzeitigem Stand könnten dies bis zu 37,5 Millionen Euro kosten. Das geht aus einer Voruntersuchung hervor, die der Gemeinderat veranlasst hatte, um Klarheit über die Kosten der Komplettsanierung zu erhalten.

Im vergangenen Sommer hat der Gemeinderat zusätzlich eine Machbarkeitsstudie für den Bau eines Therapie- beziehungsweise Lehrschwimmbeckens in Auftrag gegeben. Bei dieser Alternative würden das Erlebnisbad "Aquatoll" und seine angeschlossene Saunawelt wegfallen. Um eine gute, zukunftssichere Entscheidung treffen zu können, müssen allerdings auch das Ernst-Freyer-Freibad in Obereisesheim sowie die beiden Lehrschwimmbecken in Obereisesheim und Amorbach in die Gesamtschau einbezogen werden. Bei allen Betrachtungen sind außerdem nicht nur die Sanierungs-, sondern auch die dauerhaft anfallenden Kosten für den laufenden Betrieb zu berücksichtigen.

Inzwischen liegt der Stadt auch eine Online-Petition für den Erhalt des "Aquatoll" vor, die der Neckarsulmer Bürger Heiko Schulz gestartet hat. Oberbürgermeister Steffen Hertwig hat den Initiator bereits zu einem Gespräch ins Rathaus eingeladen. "Ich habe Heiko Schulz in dem persönlichen Gespräch versichert, dass ich volles Verständnis für diese Initiative habe. Das zeigt, welche Bedeutung das ‘Aquatoll‘ für die Neckarsulmer Bevölkerung sowie für viele auswärtige Badegäste hat. Gleichzeitig habe ich darauf hingewiesen, dass noch nichts entschieden ist." Hertwig betonte außerdem, dass sich Gemeinderat und Stadtverwaltung die endgültige Entscheidung nicht leicht machen werden, schließlich gehe es um viel Geld und damit um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt.

In einer öffentlichen Sondersitzung am 8. März wird sich das Gremium mit den verschiedenen Handlungsoptionen befassen. Auch eine Einwohnerinformationsveranstaltung ist geplant. Sie soll am 29. März stattfinden. Die finale Entscheidung soll dann nach Ostern fallen.

Um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des "Aquatoll" während der anstehenden Entscheidungsphase Planungssicherheit zu geben und den Betrieb weiterhin sicherzustellen, hat der Gemeinderat beschlossen, den aktuell 63 Beschäftigten eine bis zum 31. Dezember 2022 befristete Arbeitsplatzgarantie zu geben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Eigenbetriebs "Aquatoll" werden also in jedem Fall bis Jahresende weiterbeschäftigt, und zwar unabhängig davon, wie die Entscheidung über die Zukunft des Erlebnisbades ausfällt, heißt es seitens der Stadt. Werkleiter Lars Nielsen hat die Mitarbeiter am Mittwoch über die Arbeitsplatzgarantie informiert.