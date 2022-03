Von Armin Guzy

Neckarsulm. Obwohl der Gemeinderat Mitte 2018 noch tendenziell für den Erhalt war, werden die Schließung und der Abriss des Neckarsulmer Erlebnisbads "Aquatoll" und seiner Saunalandschaft immer wahrscheinlicher. Damit würde die Stadt zwar einen touristischen Anziehungspunkt für Besucher aus der gesamten Region verlieren, aber auch viel Geld sparen. Der Gemeinderat wird zwar erst nach Ostern darüber entscheiden, Oberbürgermeister Steffen Hertwig hat sich inzwischen jedoch schon klar positioniert: "Wir können uns die Komplettsanierung des ’Aquatoll’ nicht leisten!" In einer öffentlichen Sondersitzung am 8. März wird sich der Gemeinderat mit den drei Lösungsalternativen befassen.

Hertwig begründet sein Votum gegen eine Sanierung einerseits mit den gegenüber der ersten Kalkulation inzwischen deutlich höheren Kosten für eine Sanierung, andererseits aber auch mit dem dauerhaften Zuschussbedarf, der auch bei einem sanierten und attraktivierten Bad sich nicht wesentlich verringern würde und auf 1,5 bis zwei Millionen Euro (ohne Abschreibungen) pro Jahr geschätzt wird. Eine von der Stadt in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie hat inzwischen Sanierungskosten von mindestens 37,5 Millionen Euro ergeben – im Jahr 2018 war noch von 23 Millionen Euro ausgegangen worden. Unter anderem sollen technische Zwänge, die den ursprünglichen Sanierungszielen entgegenstehen, für die Mehrkosten verantwortlich sein.

"Die Komplettsanierung wäre mein Wunsch und mein Traumziel", betont Oberbürgermeister Hertwig, doch "sowohl die hohen Investitionskosten als auch die gleichbleibend hohen operativen Folgekosten würden den städtischen Haushalt mittel- bis langfristig überfordern". Er erinnert daran, dass der Ergebnishaushalt der Stadt ohnehin schon stark belastet sei und nur über den Rückgriff auf die Ergebnisrücklage ausgeglichen werden könne. "Wir tragen große Verantwortung für die Finanzen der Stadt", sagte er im Hinblick darauf, dass die enormen Ausgaben für die Sanierung des Bades auf Jahre hinaus für andere Investitionen fehlen würden.

"Unsere Infrastruktur muss aber auch noch in 20 Jahren finanzierbar sein", zumal in den Bereichen Bildung, Mobilität, Klimaschutz und Digitalisierung neue, kostspielige Aufgaben auf die Kommune zukämen. Um die Ausgaben der Stadt zu verringern, hatte sich Hertwig sogar auf Sponsorensuche begeben – "intensiv", wie er sagt, doch letztlich vergebens.

Doch wie lässt sich die Neckarsulmer Bäderlandschaft so neu ordnen, dass sie auf lange Sicht finanzierbar bleibt und ein Schwimm- und Bewegungsangebot für die Bürgerschaft ermöglicht? Aus Sicht des OBs würde das Wilfenseebad neue Möglichkeiten eröffnen. Dieses Bad ist jedoch bislang weder gebaut noch überhaupt klar verortet; es hat lediglich einen Arbeitstitel und ein Grundkonzept: Sein künftiges Angebot soll sich an Neckarsulmer Schulen, Vereine, Familien und Freizeitgruppen richten und als Ersatzneubau das "Aquatoll"-Sportbad entlasten.

Denn wenn Schulen und Vereine auch im Wilfenseebad schwimmen können, kann das Sportbad mehr Bahnen für das öffentliche Schwimmen anbieten, deutlich mehr Besucher gewinnen und neue Besuchergruppen erreichen. "Wie ein mögliches Wilfenseebad aussehen könnte, haben wir selbst in der Hand", versichert Hertwig. "Auch das macht den Charme dieser Lösung aus." Dennoch sind auch für diese Neubau-Lösung mindestens 15 bis 18 Millionen Euro nötig, außerdem ein jährlicher Verlustausgleich von etwa 700.000 Euro. Hinzu kommen die Abrisskosten für das "Aquatoll", die mit 2,4 Millionen Euro angegeben werden.

Und: Mit dem Wegfall des Erlebnisbades würde die Stadt ein touristisches Alleinstellungsmerkmal verlieren, das durch das Wilfenseebad nicht ersetzt werden kann, da es rein auf die Bedürfnisse der Neckarsulmer zugeschnitten sein würde, wie Hertwig einräumt. Aber immerhin: Die Aufgabe, die Gesundheit der Bürger zu fördern und zu erhalten – was ein ausdrücklich Wunsch der Bürgerbegleitgruppe ist – könnte auch das neue Wilfenseebad erfüllen. Der OB verschweigt nicht, dass ein solches Wilfenseebad seiner Ansicht nach "den größten Nutzen für die Stadt und die Bürger" biete.

Die dritte Lösung besteht darin, nur noch die Lehrschwimmbecken in Amorbach und Obereisesheim sowie das Ernst-Freyer-Bad als kommunale Bäderlandschaft zu erhalten, jedoch kein neues Bad zu bauen. Auch hierzu hält Hertwig mit seiner Meinung beim Pressetermin nicht hinterm Berg: Eine solche "kleine" Lösung könne er sich auch nicht vorstellen.

Info: In einer Einwohnerinformationsveranstaltung am 29. März soll die Bürgerschaft alle wichtigen Hintergrundinformationen erhalten. Die endgültige Entscheidung fällt dann in der Gemeinderatssitzung am 28. April.