Als der Schiffskorso vor der Silhouette der Stauferstadt einlief, wurde es auf einmal ganz still. Dann ein lauter Knall, und der Himmel erstrahlte in allen Farben. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Bad Rappenau/Gundelsheim. Eine Stunde vorm Ablegen Schlange stehen, die besten Plätze auf Deck sichern und dann achtern eine der Lebensadern Baden-Württembergs gemächlich hinter der Reling im Auge behalten: Entschleunigung auf dem Neckar. Tausende strömten am Wochenende in die vier Orte am Neckargestade, die zum Sommerspektakel "Flussgelaunt" viel boten für Auge, Ohr und Gaumen - zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

Die Festmeilen durchzogen die Städte Bad Friedrichshall, Bad Wimpfen, Gundelsheim und den Bad Rappenauer Stadtteil Heinsheim. Gependelt wurde auf dem Fluss, auf Straße und Schiene sowie zu Fuß. Die Schiffe Kurpfalz, MS Merian, der Neckarbummler, die Fee und die MS Schloss Heidelberg machten sich auf den Weg Richtung Süden, um dann zu später Stunde wieder auf nördlichem Kurs als Schiffskorso den Gemeinden den ersehnten Gruß zu senden: vom Deck, von der "Brücke" und von der Reling.

Anstehen fürs Anlegen und Anheuern: Die Menschen wollten aufs Deck, von wo aus das Feuerwerk am besten zu sehen war. Foto: Christiane Barth

Das Ahoi kam zurück: Ein pyrotechnischer Regen begleitete das Auslaufen und Vorbeiziehen der Schiffe in allen vier "Flussgelaunt"-Kommunen. Begleitet wurde der Schiffskorso von zahlreichen Booten privater Freizeit-Kapitäne. Als der Korso in Bad Wimpfen einlief, verstummte die Partymusik jäh, alles wurde zunächst ganz still, dann jagten die Feuerwerksraketen in die Luft und tauchten die Stauferstadt in einen Funkenregen. Begeisterter Applaus, alle staunten. Ein Spiel auch mit den Elementen, das der Gemeinschaftsveranstaltung bei "Mega-Hitze" und Massenandrang zum großen Erfolg verhalf. Bei Temperaturen, die an der 40-Grad-Marke kratzten und die die Menschen ans Wasser zogen, wurden nicht nur Feuerwerksraketen gezündet, auch die gute Stimmung entfachte sich schnell.

Der Wasserstand des Flusses bereitete den Veranstaltern indes kein Kopfzerbrechen: "Wir haben keine Probleme mit Niedrigwasser, denn der Neckar wird durch Staustufen geregelt," erklärte Marion Humm vom Organisationsteam. Im Rhein jedoch fehle genau jenes Wasser, das im Neckar zurückgehalten werde.

"Ein heißes Thema aber war die Planung für die Feuerwerke", berichtete Marion Humm. Um nämlich trotz anhaltender Trockenheit Brände zu vermeiden, wurde das pyrotechnische Spektakel direkt am Wasser abgeschossen, nachdem die Feuerwehr die Strände kurz vor dem Raketenstart gut gewässert hatte. Am fünften und letzten Abschussort allerdings, in Gundelsheim, wurden die Pläne kurzerhand geändert.

In allen Gemeinden sorgten Livebands für gute Stimmung und klangvolle Unterhaltung am Neckarufer. Foto: Christiane Barth

Die Feuerwerkskörper sollten ursprünglich in der Nähe von Wald und Gebüsch installiert werden. "Dort hätte das Grün aber leicht Feuer fangen können", erklärte Marion Humm, "es wurde nun kurzfristig noch möglich gemacht, dass dieser Abschussort auch runter an den Neckar verlegt wurde."

In Bad Wimpfen wurden die Knallkörper auf der dem Festgeschehen gegenüberliegenden Wiese gezündet - am gleichen Platz, auf dem auch das Talmarkt-Feuerwerk alljährlich stattfindet. Im Bad Friedrichshall starteten die Raketen auf der linken Neckarseite in Fahrtrichtung Heidelberg. Die Schiffe kamen teils von weit her, die "Kurpfalz" kam sogar aus Mannheim angetuckert. Als die "MS Schloss Heidelberg" abends in Bad Wimpfen anlegte, von wo sie sich wie alle anderen Schiffe auf den Weg Richtung Kochendorf zur Schleuse machte, standen die Fahrgäste bereits eine Stunde lang Schlange. 300 Gäste haben auf der "MS Schloss Heidelberg" Platz, doch nicht alle konnten einen Sitzplatz an Deck ergattern. Ordnungshüter mit Warnwesten standen parat, doch alles verlief friedlich und gesittet.

Am Schiffsanlegeplatz ging es gemächlich zu, der Ruderverein sorgte für die Bewirtung, hier ließen sich die Gäste nieder, die es etwas ruhiger mochten. Bereits zum Floßrennen, bei brütender Mittagshitze, waren rund 200 Gäste da. "Das war erstaunlich, denn man kann diesen Platz hier schlecht beschatten, Bäume sorgen hier auch nicht für Kühle", meinte Marion Humm. Am Festplatz, bei der Verladestation der Firma Solvay, war die Stimmung ausgelassen, Musik beschallte das Neckargestade, an zahlreichen Ständen wurde Kulinarisches geboten. Abkühlung bot das 27 Grad warme Neckarwasser jedoch kaum. Dennoch: Nach dem Floßrennen sprangen die Teilnehmer ins Wasser zum Baden.

Foto: Christiane Barth

Zwischenfälle blieben zum Glück am Samstag aus, die Lebensretter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mussten trotz der Hitze nicht tätig werden. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) half beim Floßrennen kräftig mit und zog die Flöße neckar-aufwärts. Uferfeste mit unterschiedlicher Prägung - artistisch angehaucht in Bad Friedrichshall, mit kulinarischem Schwerpunkt in Gundelsheim, sportlich gestylt mit einem musikalischen Topping in Bad Wimpfen und ein Mix aus alledem in Heinsheim, wo zudem Hubschrauberrundflüge sowie ein Käfer-Enten- und Oldtimertreffen auch Kfz-Akzente setzten - waren gekrönt vom klaren Himmel und vom Lichterspektakel zu später Stunde, das (wenn auch fast eine halbe Stunde früher als geplant) in bunten Funkenkaskaden auf den Neckar regnete. Überstrahlt wurde das Ganze von der nun illuminierten Burg Ehrenberg in Heinsheim, dem Schloss Horneck in Gundelsheim und der Wimpfener Stauferpfalz. "Flussgelaunt" war auch dieses Jahr ein Synonym für "gut gelaunt und gut gestaunt".