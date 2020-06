Bad Wimpfen. (guz) Das Landratsamt Heilbronn hat die Quarantäne-Anordnungen gegenüber dem SRH-Gesundheitszentrum Bad Wimpfen aufgehoben, die seit 17. April zur Eindämmung des Corona-Virus verhängt worden war. Nun wird die Reha-Klinik voraussichtlich am Montag ihren Betrieb wieder aufnehmen. Unabhängig von der Belegung der mehr als 350 Klinikbetten, soll die derzeit für die Mitarbeiter noch geltende Kurzarbeit nach und nach zurückgefahren werden.

Grundlage für die Aufhebung der Quarantäne war, dass die Klinik ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept vorgelegt hat, das vom Gesundheitsamt des Landratsamtes – unter Einbeziehung des Landesgesundheitsamtes – geprüft und durch weitere Auflagen ergänzt wurde. Die Umsetzung des Konzeptes muss laut einer Mitteilung des Landratsamtes durch das Beratungszentrum für Krankenhaushygiene (BHZ) aus Freiburg überwacht werden. Außerdem muss die Klinik dem Gesundheitsamt laufend Bericht erstatten. Die Behörde werde die Einhaltung der Auflagen vor Ort kontrollieren, heißt es in der Mitteilung.

Der Klinikbetreiber SRH bestätigte, dass der Reha-Betrieb in Bad Wimpfen bereits am kommenden Montag, 29. Juni, wieder aufgenommen werden soll. Das Hygiene- und Sicherheitskonzept regelt unter anderem das neue Aufnahmeverfahren für Patienten, die Abgrenzung von Stationen sowie regelmäßige Testungen und Symptomkontrollen von Patienten und Mitarbeitern. Künftig sollen alle Patienten bei der Aufnahme getestet werden. Weitere Tests werden "in Abhängigkeit von der jeweiligen medizinischen Vorgeschichte des Patienten, insbesondere hinsichtlich vorangegangener Testungen" gemacht werden. Die Klinik hat laut SRH dazu ein eigenes Labor eingerichtet, um Befunde innerhalb von maximal zwei Stunden zu erhalten.

Ankommende Patienten beginnen ihre Therapie in einem separaten Gebäudeteil, dem sogenannten Clearingbereich. Dort werden sie getestet und klinisch überwacht. Nach dieser Phase, die bis zu 14 Tage dauern kann, setzen die Patienten die Rehabilitation auf den regulären Stationen fort.

Mit dem Bündel an Maßnahmen will die Klinik verhindern, dass sich das SARS-CoV-2-Virus erneut in der Klinik ausbreitet. Wie mehrfach berichtet, war es Mitte April zu einer massiven Häufung von Covid-19-Fällen in der Klinik gekommen. Zeitweise waren dort weit mehr als 200 Patienten und Klinikmitarbeiter infiziert, weshalb das Landratsamt die Klinik schließlich komplett unter Quarantäne gestellte hatte. Es gab mehrere Todesfälle und massive Kritik aus der Öffentlichkeit am Krisen-Management von Klinikleitung und dem Gesundheitsamt des Landkreises. Inzwischen hat eine Angehörige einer verstorbenen Patientin Anzeige wegen fahrlässiger Tötung erstattet. Die Staatsanwaltschaft prüft den Vorwurf noch.

Patientenbesuche werden im SRH-Gesundheitszentrum ab Montag grundsätzlich wieder möglich sein, teilte die Klinik mit. Dabei gelten die üblichen Maßnahmen wie Voranmeldung, Maskentragen, Symptomkontrolle und Erfassung der persönlichen Daten. Im gesamten Haus und im Außengelände ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend.