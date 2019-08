Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Lange Zeit schien sich wenig zu bewegen. Das CDU-geführte Agrar- und das grüne Umweltministerium kamen nicht auf einen gemeinsamen Nenner bei der angekündigten "Pestizid-Reduktionsstrategie". Inzwischen gibt es eine Einigung - auch, weil durch das Volksbegehren Artenschutz der Druck deutlich gewachsen ist, wie Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) zugibt. Sein Ministerium hat eine siebenseitige Kabinettsvorlage erstellt, die auch der RNZ vorliegt.

> Die Ziele: In dem Strategiepapier sind - was lange zwischen den Ressorts umstritten war - inzwischen klare Zielmarken benannt. So soll bis 2030 der Anteil der Flächen mit Ökolandbau auf 30 bis 40 Prozent steigen. Zuletzt lag er lediglich bei 14 Prozent. Zudem soll der Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel um 40 bis 50 Prozent in der Menge sinken.

> Begrenzte Möglichkeiten des Landes: Die wesentlichen gesetzlichen Vorgaben zum Pestizideinsatz werden auf europäischer bzw. nationaler Ebene gemacht. "Die Länder haben hierbei kaum Gestaltungsspielraum", heißt es in dem Papier. Ein Verbot von Mitteln wie Glyphosat sei daher nicht möglich. Allerdings will das Land sich bei der Neuaufstellung der europäischen Agrarförderung für eine Reduzierung des Gifteinsatzes einbringen. Und gegenüber der Bundesregierung fordert man, "die Anwendung von Glyphosat schnellstmöglich zu beenden".

> Geplante Maßnahmen: Der vielleicht wichtigste Beschluss: Es sollen Strukturen zur Erhebung des Pestizideinsatzes geschaffen werden. Noch im vergangenen Jahr hatte Hauk, der von Umweltverbänden massiv unter Druck gesetzt worden war, gepoltert, es gehe die Bevölkerung nichts an, was der Landwirt auf seinem Acker mache. Entscheidend sei, dass die Grenzwerte in den Lebensmitteln eingehalten würden. Jetzt soll ein Betriebsnetz zur Datenerhebung aufgebaut werden. Ein Erhebungszeitraum von "mindestens 10 Jahren" wird angesetzt, um belastbare Daten zu bekommen.

Geplant ist zudem, die Wissensvermittlung zu intensivieren. Vorzeige-Betriebe sollen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und moderne Technik in der Praxis einsetzen. Landwirte sollen intensiv beraten werden. Der Austausch untereinander soll gefördert werden.

Fördergelder sollen zudem die Anschaffung neuer Technik unterstützen. Auch die Erforschung biotechnischer Verfahren zur Schädlingsbekämpfung soll subventioniert werden.

> Die Kosten: Insgesamt rechnet das Landwirtschaftsministerium mit zusätzlichen strukturellen Kosten von rund vier Millionen Euro pro Jahr. Fast 740.000 Euro sind dabei für Personalkosten veranschlagt. Insgesamt sollen zwölf neue Stellen geschaffen werden, acht davon für die Beratung. Zwei Millionen Euro werden für die Modernisierung der Technik veranschlagt. Eine Million Euro für Forschung.

> Das sagt der Umweltverband Nabu: "Jetzt, durch das Volksbegehren, kommt endlich Bewegung in die Debatte", freut sich Nabu-Landeschef Johannes Enssle. Die Kabinettsvorlage gehe in die richtige Richtung. Allerdings bleibe sie "weit hinter den Zielen des Volksbegehrens zurück". Auch das Thema "Pestizide in Naturschutzgebieten" werde ausgespart. "Das ärgert mich", so Enssle.

Für den Ökolandbau fordert das Volksbegehren, bis 2035 die Hälfte der landwirtschaftlichen Flächen ökologisch zu bewirtschaften. Eine Pestizidreduktion um 50 Prozent soll schon bis 2025 gelingen.

In Sorge ist der Nabu-Chef vor allem darüber, was mit dem Konzept passiert. "Mal schauen, was davon übrig bleibt, wenn es durch den Landtag geht", unkt er mit Blick auf die Kosten. Denn wichtig sei, dass die Ziele der Strategie auch gesetzlich verankert würden, so Enssle. Sonst sei das Papier "vielleicht schon nach der nächsten Landtagswahl nicht mehr das Papier wert, auf dem es steht".