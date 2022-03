Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Ludwigsburg. Als Thomas Will 2003 bei der "Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen" in Ludwigsburg anfing, war auch schon die Rede von "den mutmaßlich letzten Verfahren", erinnert sich der Oberstaatsanwalt. Der Jurist wird oft als "der letzte Nazijäger" bezeichnet. Will, seit 2020 Leiter der Behörde, ist nun im Frühjahr 2022 überzeugt, dass "wir uns tatsächlich den mutmaßlich letzten Verfahren nähern". Wer beispielsweise im Frühjahr 1945 18 Jahre alt war und noch eine Rolle in der NS-Vernichtungsmaschinerie in seiner Endphase spielte, ist heute, wenn er noch lebt, 95 Jahre alt.

Mancher Angeklagte ist sogar noch älter. Aktuell laufen in Deutschland zwei NS-Prozesse: Einer vor dem Landgericht Itzehoe gegen eine 96-jährige einstige Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof und einer am Landgericht Neuruppin, der in Brandenburg an der Havel verhandelt wird gegen einen 101-jährigen ehemaligen Wachmann in Sachsenhausen.

Oberstaatsanwalt Thomas Will, Leiter der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, steht in der Außenstelle des Bundesarchivs zwischen den Akten aus über 60 Jahren Arbeit. Foto: Sebastian Gollnow

Neun Ermittlungsverfahren werden aktuell in der Zentralstelle geführt, dabei geht es um einstige Wachleute in den Konzentrationslagern Buchenwald, Ravensbrück, Neuengamme und Sachsenhausen, aber auch um Wachleute in zwei Kriegsgefangenenlagern, eines davon in der Ukraine. Vor kurzem hat die Zentralstelle ein Verfahren an die Staatsanwaltschaft abgegeben, bei dem es um einen ehemaligen Wachmann im Konzentrationslager Hohnstein in Sachsen geht. Aktuell gibt es kein Ermittlungsverfahren, das einen mutmaßlichen NS-Täter in Baden-Württemberg betrifft. "Das kann sich aber auch schnell ändern", so Will.

"Auch über 70 Jahre nach Kriegsende ist die strafrechtliche Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen nicht abgeschlossen", so Justizministerin Marion Gentges (CDU) gegenüber unserer Redaktion. Seit 1958 seien rund 19.000 Verfahren wegen nationalsozialistischer Verbrechen bei Staatsanwaltschaften und Gerichten in der Bundesrepublik Deutschland anhängig gemacht worden – auch Dank der erfolgreichen Aufklärungsarbeit der Zentralen Stelle. "Selbst wenn die aktive Ermittlungsarbeit der Zentralen Stelle einmal beendet sein wird, müssen wir das durch sie gewonnene Wissen erhalten und weiter vermitteln", verspricht sie (siehe Hintergrund).

Hintergrund Künftig Erinnerungsstätte Die Zentralstelle soll zu einem Zentrum für Dokumentation, Forschung, Information, Erinnerung und Begegnung werden. Ein wissenschaftlicher Beirat, angesiedelt an der Außenstelle des Bundesarchivs, hat ein Zukunftskonzept entwickelt. Im Koalitionsvertrag vom Mai 2021 heißt es: "Dieses soll in den nächsten zwei Jahren [+] Lesen Sie mehr Künftig Erinnerungsstätte Die Zentralstelle soll zu einem Zentrum für Dokumentation, Forschung, Information, Erinnerung und Begegnung werden. Ein wissenschaftlicher Beirat, angesiedelt an der Außenstelle des Bundesarchivs, hat ein Zukunftskonzept entwickelt. Im Koalitionsvertrag vom Mai 2021 heißt es: "Dieses soll in den nächsten zwei Jahren um ein Umsetzungskonzept mit Rechtsform und finanzieller Ausstattung erweitert werden". Die Kosten wollen sich Land, Bund und Stadt teilen. Wann die Umwandlung letztlich genau erfolgt, können die Beteiligten nicht sagen. Klar sei, dass dabei keine zeitliche Lücke im Übergang entstehen soll, heißt es. Ebenfalls noch nicht geklärt ist, was dann mit den Akten in Ludwigsburg passiert. Gehen diese ans Bundesarchiv in Koblenz, bleiben sie vor Ort und wie werden sie zugänglich gemacht? Die Vorsitzende des Fördervereins, Ingrid Hönlinger (Ludwigsburg), freut sich, dass sich auch der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung zu einer Nachfolgeeinrichtung bekennt. "Es ist gesichert, dass damit in Ludwigsburg eine Institution von bundesweiter und internationaler Strahlkraft bleibt." Die ehemalige Bundestagsabgeordnete sieht einen Schwerpunkt: "Wie findet man Gerechtigkeit nach dem Ende von Diktaturen, ist beispielsweise eine zentrale Frage."

Die Zentrale Stelle wurde 1958 als gemeinsame Einrichtung der Länder gegründet und ist eine Ermittlungsbehörde für NS-Verbrechen. Dabei geht es ausschließlich noch um den strafrechtlichen Vorwurf des Mordes, der nach einer Strafrechtsreform 1979 nicht zuletzt mit dem Blick auf NS-Täter nicht mehr verjährt, genauso die Beihilfe zum Mord.

In Ludwigsburg, in einem historischen ehemaligen Gefängnisgebäude, stehen Recherche und Vorermittlungen im Vordergrund. Ist die Erkenntnislage klar, wird das Verfahren an die zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben, in aller Regel am Wohnort des Beschuldigten. Die Zeiträume hängen am Einzelfall.

"Zunächst klären wir, ob der oder die Verdächtige überhaupt noch lebt, und dann prüfen wir die verfügbaren Dokumente", beschreibt es Will. Bei den Staatsanwaltschaften kommt in der Regel noch einmal ein Jahr Bearbeitungszeit hinzu, dann etwa noch einmal ein Jahr, bis es vor Gericht geht.

Beim angeklagten hochbetagten Wachmann vor dem Landgericht Neuruppin waren die Dinge komplex, auf ihn kam man erst, als Thomas Will und seine Mitarbeiter 2018 bei einer Recherche im Militärarchiv in Moskau die "Beuteakten" der Roten Armee durcharbeiten konnten. Ein Jahr später wurde der Fall abgegeben, 2021 kam es zur Anklage.

Bei den Recherchen stützt man sich auf eingespielte Arbeitsweisen. "Wir haben für jedes Lager Überprüfungskomplexe, die oft mehrere tausend Personen umfassen", so Will. Basis ist die in Ludwigsburg geführte Zentralkartei mit rund 1,7 Millionen Karteikarten, aufgeteilt in Personen-, Orts- und Einheitenkartei. Sie wächst immer noch an, alleine von 2020 auf 2021 kamen rund 6000 neue Karten hinzu. Material wie Namen oder Akten dafür kommen von Gedenkstätten und Archiven, auch aus dem Ausland. Allein in Moskau war Will seit 2010 ein Dutzend Mal. Ein neues Rechtshilfeersuchen für die Moskauer Behörden war bereits aufgesetzt, ein Visum von Will beantragt. Aufgrund des Krieges in der Ukraine rechnet er nun damit, dass dieser "Kanal stillgelegt ist".

Der Umgang mit dem Datenmaterial hat sich seit April 2000 verändert. Damals sprang das Bundesarchiv in Koblenz der Behörde zur Seite, errichtete im Gebäude der Zentralen Stelle eine eigene Außenstelle und übernimmt seither die abgeschlossenen Ermittlungsakten. Inzwischen sind dies Aktenbestände von rund 800 Metern Länge, alles noch auf Papier.

Eine veränderte Rechtsprechung, gesellschaftliche und politische Entwicklungen spiegeln sich in der Geschichte der Ludwigsburger Einrichtung wider, die einst in den 60er Jahren rund 120 Mitarbeiter zählte, davon 49 Richter und Staatsanwälte. Heute sind es noch vier Staatsanwälte (inklusive Will), zwei Richterinnen und ein Rechtspfleger. Hinzu kommen Dolmetscher und Verwaltungsmitarbeiter. Waren früher vor allem die direkt an den Mordtaten Beteiligten im Visier der Justiz, sind es seit dem Urteil gegen John Iwan Demjanjuk 2011 in München auch die eher kleinen Rädchen im Getriebe der Vernichtungsmaschinerie, die "strukturellen Gehilfen", wie Will sagt. "Es sind Leute, die sich ihrem Selbstbild nach die Hände nicht schmutzig gemacht haben", so der Behördenleiter.

Dass angesichts des Anblicks greiser alter Männer oder Frauen vor Gericht mancher die Sinnfrage derartiger Prozesse stellt, ist ihm bewusst. Zum Zeitpunkt der Prozesseröffnung sei aber maßgeblich, ob der Angeklagte verhandlungsfähig sei. "Wenn das gegeben ist, muss verhandelt werden". Für die Familien der inzwischen hochbetagten Personen ist es oft eine schlimme Überraschung, dass der Vater oder Großvater in einem Konzentrationslager eingesetzt war. "Davon haben sie ihren Angehörigen oft nichts erzählt", so Will.