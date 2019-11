Die Gemeinde Leingarten wird zum 1. Januar zur Stadt erhoben. Die Urkunde wird am 16. Januar überreicht und gefeiert. Foto: Denis Erhardt

Leingarten. (guz) Im zweiten Anlauf hats nun geklappt: Die Landesregierung hat am Dienstag auf Vorschlag von Innenminister Thomas Strobl beschlossen, der Gemeinde Leingarten zum 1. Januar 2020 die Bezeichnung ‚Stadt‘ zu verleihen. Strobl gab die Nachricht im Anschluss an die Kabinettssitzung bekannt, und im Leingartener Rathaus herrschte Hochstimmung: "Wir freuen uns riesig. Damit wird der Entwicklung des Ortes während der letzten 49 Jahren Rechnung getragen", sagte Bürgermeister Ralf Steinbrenner. Die Gemeinde hatte vor zehn Jahren schon einmal versucht, den Stadt-Titel zu erhalten. Damals hatte es noch nicht gereicht. Mittlerweile hat Leingarten aber fast 12.000 Einwohner.

Die Kommune habe sich hervorragend entwickelt und erfülle inzwischen die strengen Voraussetzungen, um sich ab dem Jahr 2020 "Stadt" nennen zu können. Nach der Gemeindeordnung kann einer Gemeinde auf Antrag die Bezeichnung "Stadt" verliehen werden, wenn sie nach Einwohnerzahl, Siedlungsform und ihren kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnissen "städtisches Gepräge" trägt. Diese Kriterien für eine Erhebung zur Stadt sind mittlerweile erfüllt. Die Infrastruktur ist gut entwickelt, und es gibt Erholungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen von überdurchschnittlicher Qualität, auch ein neues Hallenbad ist in Planung.

"Die ärztliche Versorgung, die Schulen und die Kinderbetreuungseinrichtungen in Leingarten sind positiv hervorzuheben. Mit etwa 5000 Arbeitsplätzen ist die Kommune am Heuchelberg bestens aufgestellt. Vier Stadtbahnhaltestellen sorgen für gute Erreichbarkeit", sagte Innenminister Strobl.

"Wie sind eine echte baden-württembergische Gemeinde", betonte Bürgermeister Steinbrenner, denn Leingarten war aufgrund eines Bürgerentscheids zum 1. Januar 1970 durch den Zusammenschluss der vormals selbstständigen Gemeinden Schluchtern (badisch)und Großgartach (württembergisch) entstanden. "Ich freue mich, dass ich zusammen mit Gemeinderat und Bevölkerung an dieser tollen Entwicklung mitarbeiten durfte", sagte der Anfang 2018 zum zweiten Mal wiedergewählte Steinbrenner.

Die Urkunde, die dokumentiert, dass Leingarten nunmehr in die Liga der baden-württembergischen Städte aufsteigt, wird der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl persönlich am 16. Januar 2020 überbringen. Bürgermeister Steinbrenner kündigte dazu gestern bereits ein großes Fest an.

Die künftige Stadt liegt im Landkreis Heilbronn und grenzt im Westen direkt an die Stadt Heilbronn. Der Ort entstand zum 1. Januar 1970, als sich die damals selbstständigen Gemeinden Schluchtern und Großgartach zusammenschlossen, und feiert damit im nächsten Jahr sein 50-jähriges Bestehen.