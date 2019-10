Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Es bleibt dabei: Die Sommerferien sind in Baden-Württemberg nicht für jeden Lehrer ein Grund zur Freude. Wie schon im Vorjahr wurden auch 2019 zum Schuljahresende zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer in die Arbeitslosigkeit entlassen. Dies geht aus aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor, die der RNZ vorliegen. Die entsprechenden Daten hatte der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg von der Bundesregierung angefordert.

Sprunghaft steigt die Zahl der arbeitslosen Lehrer demnach mit Ferienbeginn an und sinkt danach wieder. So waren im August in Baden-Württemberg 2430 Pädagogen arbeitslos gemeldet. Im Juli allerdings nur 488, im September 1053. Einen vergleichbar auffälligen Anstieg gibt es auch in Bayern, wo im August 1210 Lehrer in der Arbeitslosenstatistik auftauchen, nachdem der Stand im Juli noch bei 559 gelegen hatte. Und in Hamburg. Bei Sommerferien, die früher beginnen als in den südlichen Bundesländern, waren hier im Juli 401 Pädagogen arbeitslos, im Vergleich zu 204 im Juni. Allerdings verdoppelte sich in diesen beiden Ländern die Zahl der Pädagogen ohne Job lediglich, während sie sich in Baden-Württemberg fast verfünffacht.

Von den bundesweit 9566 im August erfassten Lehrkräften ohne Stelle stammt damit fast ein Viertel aus dem Südwesten. Die Bildungsgewerkschaft GEW geht davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen noch deutlich höher liegen müssten: Fast 4000 Pädagogen und mehr als 5000 Referendare seien betroffen, so die Gewerkschaft. Nur ein Bruchteil melde sich arbeitslos, "auch weil viele der befristet Beschäftigten keine Ansprüche auf Arbeitslosengeld haben".

"Es ist beschämend für Baden-Württemberg", sagt dazu Timm Kern, bildungspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion. Das Land erziele "Spitzenwerte bei der schlechten Behandlung unserer Lehrkräfte". Das sei "ein trauriger Rekord".

Jens Brandenburg, Bildungspolitiker für die Liberalen im Bundestag, warf der baden-württembergischen Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) vor: "Sie nutzt junge Lehrkräfte als haushaltspolitische Spielmasse aus." Jahr für Jahr würden so Kosten in Millionenhöhe auf die Beitragszahler der Arbeitslosenversicherung abgewälzt. Eine "beschämende Routine", kritisiert Brandenburg, der die Bundesregierung nicht länger tatenlos zusehen dürfe. "Frau Eisenmann braucht eine klare Ansage, dass sie ihre Lehrkräfte künftig selbst bezahlen muss", forderte er.

Gegenüber der "Stuttgarter Zeitung", die zuerst über die Zahlen berichtet hatte, verwies das Ministerium darauf, dass von 117.000 Lehrern an öffentlichen Schulen lediglich drei Prozent eine befristete Anstellung hätten. Das sind rund 3900 Lehrkräfte. Man biete im Schuldienst "sichere und stabile Arbeitsverhältnisse", sagte Amtschef Michael Föll der Zeitung. Und man könnte sogar noch mehr Junglehrern eine unbefristete Stelle anbieten. Jedoch nicht immer am "Wunschort".