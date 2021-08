Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Der Politikwissenschaftler Michael Wehner (58) ist Leiter der Freiburger Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung. Zu seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten gehören Landes- und Kommunalpolitik.

Herr Wehner, vor zehn Jahren wurde der Landtag von Baden-Württemberg vom Teilzeit- zu einem Vollzeitparlament. War dies aus Ihrer Sicht eine gute Entscheidung?

Das war zwar keine alternativlose Entscheidung, aber in diesen Zeiten der Professionalisierung auch bei der Parlamentsarbeit eine richtige.

Lassen sich Arbeit, Ressourcenbedarf und Erfolg eines Landtags anders messen als mit Betriebsamkeitsnachweisen wie der Zahl von Anfragen und Gesetzen?

Letztlich können Sie nur Parlamentsstatistiken heranziehen. Die Zahl der Anfragen hat zugenommen. Die Zahl der Interventionsversuche von Bürgern allerdings auch. Die Bürgerrolle ist fordernder geworden, mit ihr sind auch die Erwartungen an Politikvertreter gestiegen. Man braucht eine Infrastruktur mit Mitarbeitern, mit einem wissenschaftlichen Dienst, die die Professionalisierung gewährleistet. Wenn ich es mal mit dem Fußball vergleichen darf: Wir wollen alle politische Messis und Ronaldos. Die sollen aber weiterhin in der Bezirksliga kicken oder am besten ehrenamtlich arbeiten. Das ist eben ein bisschen paradox. Wir wollen auch von ausgebildeten Ärzten oder Anwälten beraten werden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das Problem, dass sich eine Berufskaste ausbildet, die nur noch bedingt kompatibel ist mit den Lebensbereichen von "normalen" Menschen.

Welche Arbeitsform führt denn Ihrer Meinung nach zu einer breiteren Repräsentation der Bevölkerung in der Volksvertretung?

Grundvoraussetzung ist eine gute Bezahlung. Die sorgt dafür, dass überhaupt allen Interessierten ein Zugang zum Amt offen steht. Parlamente waren ursprünglich und sind in vielen Fällen bis heute Honoratioren-Parlamente. Der Begriff Feierabend-Parlament macht ja deutlich: Man geht einem Beruf nach, und derjenige, der es sich leisten kann, engagiert sich dann politisch noch im Gemeinderat oder Landtag. Insofern sind die Parlamente immer noch mit Repräsentationsdefiziten ausgestattet.

Wie meinen Sie das?

In Baden-Württemberg ist jeder vierte Abgeordnete Jurist oder Lehrerin. Wir haben aber im Landtag nur 29 Prozent Frauenanteil, ein Prozent Muslime und 7,2 Prozent Abgeordnete mit Migrationshintergrund. Demokratietheoretisch muss man allerdings sagen: Die Vorstellung, alle Schichten sollten quasi so im Parlament vertreten sein, wie sie in der Gesellschaft auftreten, ist ein Mythos. Es ist ja nicht unbedingt zwingend, dass eine Frau auch Frauenpolitik macht oder dass ein Mensch, der Jurist ist, nur an seine Berufsgruppe denkt.