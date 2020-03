Landkreis Heilbronn. (rnz) Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Landkreis Heilbronn steigt immer schneller. Von Dienstag auf Mittwoch wurden laut Landratsamt weitere 38 positive Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl erhöht sich dadurch auf 113. Mit noch größeren Zuwachsraten sei in den nächsten Tagen zu rechnen, heißt es in der Mitteilung.

Aufgrund dieser Zunahme an Fällen sei es künftig nicht mehr möglich, dass das Gesundheitsamt des Landratsamtes Heilbronn in allen Fällen die jeweiligen Kontaktpersonen ermittelt und informiert. Das Landratsamt arbeite aus diesem Grund derzeit daran, so schnell wie möglich eine Allgemeinverfügung zu erlassen, die Infizierte dazu verpflichtet, selbst eine Liste ihrer Kontaktpersonen zu erstellen und diese über die einzuhaltende Quarantäne von 14 Tagen zu informieren.

Eine solche Allgemeinverfügung würde dann automatisch für alle Menschen im Landkreis Heilbronn gelten. Die Betroffenen erhielten dann künftig keine schriftlichen Bescheide mehr, wären aber trotzdem zur Einhaltung der Quarantänevorschriften verpflichtet.

"Da die schnelle Ausbreitung des Virus’ mit den bisherigen Mitteln nicht mehr ausreichend verhindert werden kann, ist es unverzichtbar, das jeder Einzelne sich seiner Verantwortung bewusst wird und mit seinem Handeln dazu beiträgt, die Verbreitung zu minimieren", mahnte die Kreisbehörde. Das Gesundheitsamt fordert insbesondere dazu auf, alle sozialen Kontakte auf das absolute Minimum zu beschränken, Ansammlungen von Menschen strikt zu vermeiden und selbst absolut notwendige Treffen so kurz wie möglich zu halten.

Entscheidend für die Verlangsamung der Ausbreitung sei auch, dass das Virus nicht über die Arbeitswelt verbreitet wird. Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden aufgefordert sicherzustellen, dass Personen, die Krankheitssymptome einer Erkältung aufweisen, nicht zur Arbeit erscheinen und so lange in häuslicher Absonderung bleiben, bis sie 48 Stunden symptomfrei sind.

Die aktive Mitwirkung aller sei auch von elementarer Bedeutung für die Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens. "Wenn die Ausbreitung des Virus’ nicht verlangsamt werden kann, wird auch bei uns die Situation eintreten, die bereits in anderen Ländern Wirklichkeit geworden ist. Es werden nicht mehr alle Menschen mit Infektionen in geeigneter Form behandelt werden können. In Folge dessen kann es zu Todesfällen kommen, die unter anderen Umständen hätten verhindert werden können", heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.

Die behördlichen Verbote müssten deshalb unbedingt eingehalten werden, gerade auch von Menschen, die keiner Risikogruppe angehören, denn sie seien die entscheidenden Überträger. Außerdem habe sich inzwischen gezeigt, dass das Virus auch bei Personen, die keiner Risikogruppe angehören, zu schweren Erkrankungen führen kann. "Alle Maßnahmen, die von Behörden erlassen werden, können nur schützen, wenn sie von der gesamten Bevölkerung ernst genommen und umgesetzt werden", appelliert die Behörde.