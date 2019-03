Landkreis Heilbronn. (rnz) Enorme Beute haben Betrüger am vergangenen Donnerstag in einer Gemeinde im westlichen Landkreis Heilbronn gemacht. Wie die Polizei mitteilt, erhielt eine fast 90 Jahre alte Frau mehrere Anrufe von mindestens zwei vorgeblichen Polizeibeamten, die von Festnahmen rumänischer Einbrecher erzählten. Ihr Vermögen sei in Gefahr, weshalb eine Polizeibeamtin vorbeikommen werde.

Tatsächlich kam eine Frau – und die Seniorin öffnete ihren Wandtresor. Die dreiste Diebin und Betrügerin nahm eine große Summe Bargeld und Münzen aus dem Tresor und verabschiedete sich. Erst dann kamen der Betrogenen Zweifel, allerdings war es zu spät. Der Wert der gesamten Beute liegt laut Polizeiangaben bei deutlich über 100.000 Euro.

Hinweise auf die Anrufer und die Frau hat die Polizei keine. Die ungefähr 30 Jahre alte Abholerin soll etwa 1,70 Meter groß und stämmig sein. Ihre mittelblonden, schulterlangen Haare trug sie offen. Auffällig an ihr war eine Warze oder ein Muttermal auf der Nase. Sie sprach hiesigen Dialekt.

Falls irgendwo Krügerrand-Goldmünzen angeboten werden oder jemand eine Frau kennt, auf die die Beschreibung passt, nimmt die Kripo Heilbronn unter Telefon 07131 /044444 Hinweise entgegen.