Heilbronn. (guz) Laut einem Bericht des "Stern" soll der umstrittene, aber nicht verbotene Verein "Uniter" im vergangenen Jahr auch in Heilbronn Schießübungen mit paramilitärischem Charakter veranstaltet haben, die auch "Zivilisten ohne besondere Vorkenntnis" offenstanden. Der in Stuttgart eingetragene Verein hat vorwiegend Bundeswehr(elite)soldaten, Polizisten und Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten als Mitglieder und stand wiederholt im Verdacht, Teil eines waffenaffinen, rechtsradikalen Netzwerks zu sein.

Wie der "Stern" in seiner heute erschienenen Ausgabe berichtet, soll es sich bei den Treffen in Heilbronn um Übungen in der Gruppe und aus der Deckung sowie einen Kurs im "Reaktions-Schießen" gehandelt haben, die am 30. Juni und 1. Juli 2018 durchgeführt wurden. An denselben beiden Tagen waren "Uniter"-Mitglieder auch im 30 Kilometer entfernten Mosbach zugange. Dort hatte ein privates Unternehmen ein Teil des Areals der ehemaligen Neckartalkaserne in Neckarelz gemietet, vorgeblich um in dem dort zu Trainingszwecken angelegten Trümmerfeld Ersthelfer zu schulen. Im Dezember 2018 hatte dann erstmals die "taz" berichtet, dass unter den Übungsteilnehmern auch mehrere "Uniter"-Mitglieder gewesen sein sollen und dass wohl auch scharfe Waffen getragen wurden. Eine Genehmigung der Mosbacher Behörden gab es dafür nicht, nachgewiesen werden konnte der Vorwurf allerdings auch nicht.

Behörden ist nichts bekannt

Laut Stern hat auch die Waffenbehörden der Stadt und des Landkreises Heilbronn keine solche Schießübung in Heilbronn genehmigt. Anfragen der RNZ konnten am Mittwochabend nicht abschließend beantworten werden. Das Heilbronner Polizeipräsidium hat nun seinerseits beim Landeskriminalamt in Stuttgart angefragt, da der Fall den Behörden in Heilbronn bislang nicht bekannt war. Zu einer möglichen Beteiligung Heilbronner Beamter an den Übungen sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums der RNZ, dazu sei "schlichtweg nichts bekannt, aber wir gehen auch nicht von einer Beteiligung aus." Wo eine solche Übung stattgefunden haben könnte, sei unklar, ebenso, inwieweit es um waffenrechtliche Verstöße gehe. Das sei angesichts fehlender Beweismittel oder Zeugenaussagen schwer zu beurteilen, sagte der Polizeisprecher - sowohl in Mosbach als auch in Heilbronn.